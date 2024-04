Important filtració a Marvel: revelen els protagonistes de 'Vengadores 5'

Al llarg de la Saga del Multivers, Marvel ha anat sumant més i més superherois al seu univers cinematogràfic. Per això, de mica en mica, ha sorgit el dubte de quins seran els més importants de cara al final de la Fase 6, quan s'estrenen Venjadors 5 i Venjadors: Secret Wars. Sembla que els plans de la companyia de mica en mica es van definint.

La insider MyTimeToShineHello ha assegurat que hi ha cinc personatges que seran clau en les dues properes pel·lícules dels Venjadors. Un d'ells, tal com s'esperava, serà el Capità Amèrica de Sam Wilson, que va prendre l'escut i el llegat de Steve Rogers després dels esdeveniments d'Endgame. La seva figura és una de les més importants i respectades de l'UCM, per això és lògic que encapçali el projecte.

Amb ell hi haurà quatre personatges fonamentals més, segons la font. Aquests seran SpiderMan, Caballero Luna, Hulk i Hulka (She-Hulk). En el cas de l'aràcnid encarnat per Tom Holland, anteriors rumors havien suggerit que liderarà el seu propi equip d'herois, una vegada que tot el planeta ha oblidat la seva veritable identitat i ja no forma part dels Venjadors com a tal.

En el cas de Hulk, interpretat per Mark Ruffalo, i la seva cosina, a qui dóna vida Tatiana Maslany, és força evident que la força bruta serà molt necessària en una batalla pel destí del multivers. Ja a la Saga de l'Infinit, Bruce Banner va acabar sent fonamental ja que va ser ell qui va fer petar el guantelet per tornar-li la vida a tots els que Thanos havia eliminat. En unir-se a Jennifer Walters, les possibilitats que tenen de resultar útils es multipliquen.

Finalment, Caballero Luna és el que ofereix més dubtes sobre com encaixarà en aquesta primera línia d'herois. La seva sèrie pròpia, amb Oscar Isaac com a protagonista, va acabar amb un gir final en què es descobria la seva violenta tercera personalitat, Jake Lockley. Com és probable que no hi hagi una segona temporada del projecte abans de Venjadors 5 i de Secret Wars, el personatge haurà hagut de bregar amb aquest problema fora de pantalla.

De moment, la informació no ha estat confirmada per Marvel Studios ni per cap dels presumptes actors implicats. Tot i això, la insider sol tenir fonts fiables al si de l'estudi, per la qual cosa és una possibilitat que no pot ser descartada. Venjadors 5 s'estrenarà a cinemes el 30 d'abril del 2026 i Veng