Inspecció de Treball augmenta un 43% les actuacions de seguretat i salut laboral

per Redacció CatalunyaPress

La Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) va fer 47.513 actuacions de seguretat i salut laboral l'any passat, un 43,2% més que l'anterior.

També s'han registrat 20.492 requeriments (+0,6%) i 4.001 infraccions (-4,9%) amb un total de 15.215.698 euros en sancions (-2,8%), informa la Conselleria d'Empresa i Treball en un comunicat aquest dissabte, un dia abans del Dia Internacional de la Seguretat Salut Laboral.

Segons la taxa d'accidents registrats, els sectors amb més actuacions són la indústria manufacturera amb 10.279 (+5,5%) i la construcció amb 12.640 (+60,3%).

Cops de calor

Del total d´actuacions de l´any passat, 12.468 provenen de la campanya de prevenció de cops de calor.

Per a aquest any, la ITC preveu enviar cartes a empreses per informar-les de "la necessitat de salvaguardar la seva plantilla davant dels possibles riscos davant de situacions meteorològiques extremes".