Protecció Civil activa l'alerta per acumulació de pluja al nord-oest de Catalunya

per Redacció CatalunyaPress

Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest divendres a la tarda l'alerta del Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT) per un avís d'acumulació de pluja, amb superació del llindar dels 100 litres per metre quadrat al nord-oest del territori català.

En un comunicat, han explicat que l'episodi --que serà entre aquest divendres a la nit i aquest dissabte-- es preveu que afecti les comarques del Pirineu i el Prepirineu de Lleida, encara que també es poden veure afectades les comarques del Berguedà, el Ripollès i la Cerdanya, amb menys probabilitat.

De moment, no s'han reportat incidències destacables per part del CAT112 i el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) no ha informat de superacions de llindar d'avís.

D'altra banda, per aquest dissabte es manté l'episodi d'intensitat de pluja superior a 20 mil·límetres en 30 minuts amb ruixats que aniran acompanyats de tempesta i calamarsa o pedra a partir del migdia a la franja oest del país.

A partir de diumenge a la matinada el fenomen es desplaçarà cap a la franja litoral central i part de la sud, i al llarg del matí s'estendrà cap al nord-est del territori i Catalunya Central.