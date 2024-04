Investigadors dels 'Latin Kings' a Catalunya descriuen jerarquia, armes i càstigs

per Redacció CatalunyaPress

Els investigadors de la Guàrdia Civil que han seguit el grup juvenil dels 'Latin Kings' a Catalunya durant 20 mesos han descrit al jutge una organització basada en la jerarquia, amb armes de foc, blanques i prohibides com una tàser, i càstigs interns per a assegurar la disciplina dels membres.

Així consta en una interlocutòria consultada per Europa Press aquest divendres, en què el Jutjat d'Instrucció 3 de Reus (Tarragona) ha decidit deixar en llibertat provisional amb mesures cautelars 16 dels 32 detinguts dimecres durant un operatiu per desarticular el grup juvenil dels 'Latin Kings', anomenat 'Regne', i truquen a la seva secció a Catalunya 'Regne Hispano'.

L'agost del 2022, els investigadors van començar a seguir la branca assentada a Reus, ia partir d'aquí van trobar altres grups a Rubí, Cubelles, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat i Granollers (Barcelona), que presumptament es financen amb el trànsit de drogues, les estafes i una quota obligatòria per a tots els membres, i també se'ls atribueixen delictes contra les persones com lesions, amenaces, coaccions i homicidis.

Entre els arrestats que aquest divendres han sortit en llibertat provisional hi ha els dos líders de l'organització a Catalunya, amb un rang que anomenen 'Suprema', i són un 'king' (home membre de ple dret) i una 'queen' ( dona membre de ple dret), mentre que també estan investigats membres amb un rang inferior, als que anomenen 'fase' o membre 'no coronat'.

Per estar en llibertat provisional mentre s'investiga el cas, el jutge els ha prohibit sortir d'Espanya, els ha retirat el passaport i els ha ordenat comparèixer cada mes al jutjat, i també se'ls investiga per un presumpte delicte de pertinença a organització criminal .

Arran del que s'ha investigat fins ara, el jutge destaca l'"especial perillositat" del grup Sagrada Familia (amb membres de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat), que presumptament va planificar un ajustament de comptes contra membres d'una banda rival com a venjança pel apunyalament d'uns seus membres, en què pensaven fer servir armes però no van arribar a fer-ho.

Obeir "cegament"

El jutge constata que els 'Latin Kings' tenen unes normes i codis interns que "han de ser conegudes i obeïdes cegament" per tots els seus membres, i en cas contrari són sancionats amb càstigs físics com agressions, cops o humiliacions, com obligar algú a fer flexions davant de la resta del grup fins acabar exhaust.

"En tots els casos la finalitat és que el sancionat tingui present l'organització dels 'Latin Kings' i les seves normes i disciplina, buscar amb això l'escarment i la cohesió grupal sota la comminació a patir una agressió més gran, i en l'últim cas per deixar una marca "visible i permanent" de la seva falta cap a les normes del grup.

Descriu a l'organització un fort codi intern i "un gran nivell de disciplina per tal de mantenir la cohesió interna i el sotmetiment dels seus membres", per la qual cosa usen càstigs físics i pressió inculcant a tots els membres que els interessos del grup estan per sobre dels individuals.

El jutge també assenyala l'obligatorietat de pertànyer al grup, "ia una vegada s'hi ingressa és molt difícil abandonar-lo, i en aquest cas en base al codi intern de la banda s'hauria de patir un càstig físic".

Estudiar "rezos, filosofia i activitats"

A més de les normes internes, el grup compta amb la seva 'Literatura', que són "textos d'ensenyaments dels precs, filosofia i activitats dels 'Latin Kings'", que s'han d'estudiar, aprendre i sovint demostrar davant dels altres que se les saben sota amenaça de ser castigats.

Durant el registre a casa d'un detingut dimecres a Granollers, els agents van trobar un document que forma part d'aquesta 'Literatura', i en un fragment diu: “Jo entenc que qualsevol ordre donada a mi per algun dels meus superiors l'ha de seguir sense excuses i com sigui. Jo també moriré pels meus germans i germanes si cal”.

El jutge assenyala que altres extractes que formen part del reglament intern de la banda suposen odi o discriminació, com aquest: “Són prohibides les activitats homosexuals, bisexuals, transsexuals. Qualsevol membre que participi en activitats homosexuals serà suspès de la nació i posat a investigació ".