Laurent Baffie proposa una visió humorística de la discapacitat a “Bonobos” (Borrás)

L'evolució de les societats contemporànies és evident, sobretot pel que fa al tractament de les minusvalideses humanes. En etapes anteriors, qualsevol implicava la marginació de qui la patís, mentre que en el nostre temps no només no suposa una minusvaloració de la persona, sinó que aquesta a més sol comptar amb el suport de nombroses facilitats que fan la seva vida més fàcil i accessible. . Més encara, es programen activitats específiques que tracten de situar en condicions anàlogues les altres persones i els jocs paralímpics són una bella mostra d'aquesta normalització d'un fet diferencial que no és tan infreqüent perquè potser no seríem capaços d'advertir algun tipus de discapacitat, per molt lleu que sigui, en nosaltres mateixos?

Aquest nou tarannà troba també el seu ressò a la ficció teatral i quan l'autor francès Laurent Baffie es va proposar escriure una obra de teatre al voltant de tres personatges afligits d'alguna discapacitat va optar molt encertadament per desdramatitzar la situació i fer-ho en clau de comèdia. El resultat és “Bonobos”, que es va estrenar amb èxit a París fa catorze anys i ara es presenta en versió catalana d'Edu Pericas al teatre Borrás.

Un cec, un sord i un mut es proposen superar les seves minusvàlues respectives, que consideren que constitueixen algun tipus de condicionant en l'establiment de relacions sexoafectives amb l'altre sexe i es confabulen per posar en comú les seves capacitats respectives de manera que oculti l'absència d'una d'elles a l'amic perquè, així, no sigui perceptible. Oriol Casals, Jordi Soriano i Elías Torrecillas són els tres homes, mentre que Maria Garrido, Mònica Macfer i Xènia Reguant encarnen les corresponents dones, tots sota la direcció del propi adaptador de l'obra.

La comèdia discorre amb un ritme trepidant i el successiu canvi d'escenes, cadascuna de les quals protagonitza un dels afectats amb la corresponent parella, mentre que els dos companys del primer actuen des de la rereguarda tractant de cobrir les seves mancances, cosa que provoca una successió ininterrompuda de situacions hilarants, a quina més absurda i condueixen a un final, com no podia ser menys, feliç i sorprenent!

“Bonobos” és, senzillament i planament, una comèdia divertida que reivindica el valor, la imaginació i l'esperit de superació dels qui tenen alguna minusvalidesa i ho fa amb optimisme i l'habilitat suficient perquè ningú no pot sentir-se mai molest.