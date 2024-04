Tot llest per a la presentació del llibre 'La Tierra para todos'

El Club de Roma, amb el seu Secretari General, i el Director de l'Escola d'Enginyeria i Arquitectura de la Universitat de Saragossa, amb el suport del Govern d'Aragó, presentaran la primera sessió del Cicle de Conferències sobre el llibre La Tierra para todos, el pròximdijous 18 d'abril.

Aquest llibre es presenta per primer cop a Espanya i dóna un missatge d'esperança a la Humanitat i per al futur de la Terra si aconseguim que la nostra societat centri els seus objectius en cinc grans propostes per a aquest segle que són: Esmenar la pobresa del món; reduir dràsticament totes les desigualtats; empoderar les Dones a través de fomentar la cooperació i la cura; replantejar el sistema alimentari; i estendre les Energies Renovables de manera justa i universal.

Com ja es deia des del Club de Roma fa 50 anys al llibre Los límites del crecimiento: La Terra està limitada en els seus recursos, i el creixement exponencial de l'ús dels béns materials, de la població i de la contaminació corre el risc de desestabilitzar profundament les societats del segle XXI. Els patrons de consum no han fet més que créixer; la desigualtat ha augmentat. I les crisis socials i mediambientals estan ara convergint.

El llibre La Tierra para todos analitza que la humanitat està abocada al col·lapse, sinó que fem front a les amenaces que s'aproximen. Però també conclou que és possible ser optimistes sobre el nostre futur a la Terra. És possible caminar cap a economies del benestar. Ens dona pautes i objectius per relaxar les tensions. Per això, cal implantar governances que mirin més enllà del dia a dia, i més enllà de les ideologies, ja que el futur pertany als joves.

Per aconseguir-ho, leducació és essencial. Simplement no es tracta d'adaptar els processos educatius i formatius al progrés tecnològic. És imprescindible modificar tota l'arquitectura dels camps de coneixement i habilitats. Tant els estudiants com els professors han de ser capaços de reconèixer la interdependència radical de tots els fenòmens, la impossibilitat d'eliminar la incertesa i la imprevisibilitat dels sistemes complexos. En conseqüència, l'Escola d'Enginyeria i Arquitectura de la Universitat de Saragossa acull amb entusiasme aquest cicle de manera pionera a Espanya.