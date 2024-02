''Mal gust'': Funerària envia targetes de felicitació a una residència de gent gran

per Redacció CatalunyaPress

Una funerària va enviar targetes de Sant Valentí als interns d'una residència de gent gran del Regne Unit, en què s'ha descrit com un "truc espantós". Els empresaris de la funerària han admès que va ser "mal jutjat".

Les targetes enviades al Whitegates Care Center a Surrey, Regne Unit, estaven decorades amb un cor vermell i un llaç rosa, va informar, i portaven les paraules: “Enviades amb amor des de TH Sanders & Sons”. Tot i això, el suposat 'amor' no va arribar als seus destinataris, que qualifiquen de "mal gust" l'enviament d'aquestes targetes.

Un familiar, el nom del qual no va ser identificat, va dir al diari: “Afortunadament, vam aconseguir amagar-ho abans que la mare el pogués veure, ja que hauria estat devastador. És terrible que els directors d'una funerària intentin atraure nous clients adreçant-se a persones grans vulnerables”.

Un altre familiar va dir: “Això els hauria causat gran confusió, malestar i decepció, ja que sovint són aquí després de perdre les seves parelles de tota la vida”.

La residència s'ha defensat, justificant la distribució de les targetes: “Estem profundament arrelats a la comunitat local i valorem el suport i el compromís de tots els nostres veïns, inclòs TH Sanders. Per la seva pròpia amabilitat i bona voluntat, han brindat calidesa, alegria i generositat als residents a través de diverses iniciatives”.

“Des de lliurar mantes nadalenques, donar a les nostres rifes benèfiques, enviar targetes i dolços fins a regalar llavors per al nostre jardí, les seves contribucions han estat rebudes amb gratitud i estima tant per part dels residents com dels membres del nostre equip”, afegeixen.

"Els residents estaven encantats de rebre les targetes del Dia de Sant Valentí i tots van passar un bell dia celebrant", conclouen des de la residència.

Un portaveu de l'empresa matriu de la funerària, Dignity, també va emetre un comunicat: “Vam lamentar profundament qualsevol angoixa involuntària causada per la targeta de Sant Valentí enviada al Whitegates Care Center per una de les nostres sucursals”.

“Estem compromesos a mantenir una relació positiva i respectuosa amb les comunitats a què servim. Acceptem que, en aquest cas, els nostres esforços per connectar-nos amb la comunitat local van ser mal jutjats i no apropiats”.