Els 'Mapes amètrics' de Sergi Aguilar arriben al Centre d’Art Tecla Sala d'Hospitalet

El Centre d'Art Tecla Sala acull l'exposició Mapes amètrics , de l'escultor Sergi Aguilar, que s'inaugura dijous que ve, 21 de març, a les 19 hores. La mostra, comissariada per Teresa Blanch, s'inclou al cicle Observatori Tecla Sala.

Aguilar (Barcelona, 1946) es va formar a l'Escola Massana i al Conservatori de les Arts del Llibre de Barcelona entre 1962 i 1967 i, posteriorment, va ampliar formació en estades personals a París, Londres, Praga, Stuttgart i Menorca. Va iniciar el seu treball com a escultor el 1972, ha treballat el marbre i l'acer i des dels anys noranta tradueix en obra escultòrica dibuixos i fotografies d'espais que ha visitat. A principis del 2000, abandona l'escultura com a mètode únic de treball per centrar-se en el territori com a eix de la seva obra.

Per a Sergi Aguilar, "les rutes podrien ser un esquelet de la terra", explorat en centenars de dibuixos inèdits que reescriuen l'experiència del viatge amb nombrosos bucles de coordenades, registres fotogràfics, senyals i mapes fragmentats. Un mural de paraules sobre ubicacions al territori acompanya els conjunts de gràfics i dibuixos. Aguilar és un artista compromès amb la idea d'una construcció activa dels llocs, com a resultat de les experiències de desplaçament i fluctuació que comporta transitar en estreta complicitat amb els fenòmens espaciotemporals de la natura.

Aquesta exposició s'emmarca al cicle Observatori Tecla Sala, un espai que vol afavorir la prospecció d'artistes en actiu i de llarga trajectòria del nostre país. Observatori Tecla Sala neix amb la idea de recolzar aquests creadors i divulgar els seus treballs més recents.

Sergi Aguilar ha participat en exposicions individuals i col·lectives a galeries de tot Europa i Estats Units, així com al Museu Guggenheim de Nova York, al Carnegie Museum of Art de Pittsburgh o la Fundació Gulbenkian de Lisboa. També hi ha obra seva a l'espai públic a ciutats com Barcelona, Vila-seca o Vitòria.

Mapas amètrics es podrà visitar del 21 de març al 14 de juliol al Centre d'Art Tecla Sala, un edifici que està situat al número 44 de l'avinguda de Josep Tarradellas i Joan.