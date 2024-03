Mercadona innova amb productes aptes per a la fregidora d'aire: més salut i comoditat

Mercadona continua el compromís amb la innovació i la millora constant per adaptar-se a les noves necessitats dels seus clients.

Una de les darreres incorporacions són productes aptes per ser cuinats a fregidora d'aire, una opció més saludable i còmoda per preparar aliments.

Entre els productes destacats hi ha una àmplia varietat de verdures congelades, que mantenen les seves propietats nutritives gràcies al procés d'ultracongelació.

Des d'alls tendres amb un sabor suau fins a blat de moro dolç ultracongelat al punt òptim de maduresa, Mercadona ofereix opcions per a tots els gustos.

A més de les verdures, la cadena de supermercats brinda opcions per sopar, dinar o picar, com les Croquetes de Lluç congelades amb arrebossat tipus tempura, els Fingers de Formatge Gouda o les Empanadillas de Tonyina.

També s'inclouen productes de carn, com els Nuggets de Pollastre i Perú, i diferents varietats de peix arrebossat.

Per acompanyar aquests plats, Mercadona ofereix Patates Gajo, que conserven el sabor original en cuinar-se al forn, paella o fregidora d'aire.

Com a plat principal, es presenten quatre opcions de Lasaña amb gratinat cruixent i farcit sucós, totes amb envàs apte per a fregidora d'aire.

Per facilitar el cuinat i evitar embrutar l'electrodomèstic, Mercadona proporciona Paper Vegetal i Motlles d'Alumini en diferents formats.

El paper es destaca per ser dens, impermeable i antiadherent, permetent-ne l'ús al forn, microones i fregidora d'aire. Per la seva banda, els motlles d'alumini són versàtils i es poden utilitzar també com a recipient per servir directament.

Amb aquestes noves incorporacions i solucions, Mercadona continua demostrant el compromís amb la innovació i la satisfacció del client.