Sequera Catalunya: la capacitat dels embassaments es manté per sobre del 18%

Una pujada del 0,01%. Aquesta és la darrera actualització de la capacitat dels embassaments de les conques internes de Catalunya, segons ha publicat aquest dilluns 22 d'abril l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

Al punt de la 1 del migdia s'ha actualitzat aquesta dada, que el vint-i-dosè dia del quart mes de l'any se situen en un 18,13%. Més enllà del mínim de la pujada, la bona notícia, que arriba dia rere dia, és que la tendència alcista no s'atura.

A més, tant aquest dilluns 22 com de cara a dimarts 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, s'esperen precipitacions. De fet, tant a Barcelona ciutat, com a bona part del litoral i diverses comarques de la Catalunya central han descarregat les esperades pluges que fan que el volum hídric pugi.

Això consolida la tendència a l'alça que s'ha viscut els darrers dies; les pujades, encara que discretes, van començar dilluns passat 8 d'abril, i cada dia que l'ACA posa en coneixement les dades, es confirma aquest tímid ascens. Hi ha motius per estar esperançats, encara que sense llançar les campanes al vol.

Suplement de crèdit per afrontar la sequera

A finals de la setmana passada, la Diputació Permanent del Parlament va convalidar un decret del Govern de concessió d'un suplement de crèdit als Pressupostos prorrogats del 2023 de 145,2 milions d'euros per pal·liar els efectes de la sequera.

Això ha de servir, segons el conseller David Mascort, per garantir l'execució de les obres d'infraestructures hídriques previstes per al 2024, possibilitar les actuacions d'emergència per millorar i dotar més recursos hídrics la població i assegurar noves ajudes al sector primari.

El conseller va defensar que el decret és "prioritari i inajornable" per continuar fent una gestió quirúrgica --ha dit textualment-- de la sequera, i ha apel·lat a l'amabilitat dels grups parlamentaris per convalidar-lo.

Capacitat dels embassaments

A les conques internes de Catalunya, els embassaments tenen una capacitat total de prop de 700 hectòmetres cúbics, cosa que equival a uns 700 mil milions de litres d'aigua.

Aquesta quantitat s'expressa comunament en hectòmetres cúbics (hm3) on cada hm3 és igual a mil milions de litres d'aigua (1.000.000.000 de litres).

En condicions normals de disponibilitat d‟aigua, aproximadament 7.500.000 persones consumeixen al voltant d‟1 hectòmetre cúbic (hm3) d‟aigua al dia.

Això ens dóna una idea de la demanda diària d‟aigua per part de la població en aquesta regió. Per tant, és primordial que els nivells dels embassaments continuïn augmentant de cara a l'estiu, ja que l'augment de turisme també provocarà un augment en la demanda.