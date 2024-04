La petició d'ONCE als ciutadans: no donin menjar als gossos guia

Un total de 134 gossos guia de l'ONCE acompanyen aquests dies persones cegues de Barcelona, aportant plena autonomia i seguretat en els desplaçaments en convertir-se en els seus ulls. A Catalunya són 162 el nombre de cans guia, mentre que tot l'estat són 944.

Amb motiu del Dia Internacional del Gos guia, que se celebrarà dimecres que ve 24 d'abril, aquestes persones demanen a la societat certs comportaments que els facilitarien, a elles i als seus gossos guia, el seu dia a dia. Una de les seves reivindicacions és que no se'ls ofereixi cap tipus de menjar als seus gossos, ja que poden tenir alguna intolerància alimentària i se'ls pot provocar un problema digestiu que perjudiqui la seva salut i benestar, a més d'alterar el suport diari que ofereix la persona cega que acompanya.

En aquest sentit, assenyalen que cada gos pigall té la seva pròpia alimentació basada en les seves necessitats, i insisteixen que hi ha aliments que són perjudicials, i fins i tot tòxics per als gossos.

Conscients que els gossos guia són encantadors, tenen un comportament exemplar i inspiren molta tendresa per l'actitud i labor que realitzen pels carrers i pobles del nostre país, la Fundació ONCE del Gos guia (FOPG) recorda també la importància de no distreure la atenció d'aquests mentre caminen al costat d'una persona cega, una acció que fan gustosament, però que requereix la seva concentració per garantir-ne la seguretat.

Una altra de les recomanacions que fa la FOPG és que aquelles persones que tenen gossos de companyia no els deixin sols si hi ha un gos pigall a prop, i els mantinguin sempre controlats al seu costat.

L'origen, al Regne Unit i Alemanya

Es creu que els primers animals de servei van treballar a la Gran Bretanya, i que eren pastors alemanys. 4 exemplars d'aquesta raça van ser lliurats a veterans cecs de la Primera Guerra Mundial.

Paral·lelament, el 1916 es va fundar a Alemanya la primera escola dedicada a aquest tipus d'ensinistrament, també amb l'objectiu d'ajudar els soldats que van quedar cecs en combat.

La FOPG va néixer el 24 de setembre del 1990, segons explica l'organisme a la seva pàgina web.