Mor mentre pescava el guionista David Seidler, guanyador d?un Oscar

El guionista David Seidler, guanyador del premi Oscar per escriure la pel·lícula 'El discurs del Rei', ha mort als 86 anys, segons ha confirmat el seu mànager Jeff Aghassi a la BBC.

"David era al lloc que més estimava al món, Nova Zelanda, fent el que li donava més pau, que era la pesca amb mosca", va dir Aghassi, segons el mitjà esmentat.

L'agent assenyala que si Seidler tingués l'oportunitat d'escriure com seria la seva mort "seria exactament" com ha passat.

Seidler va ser el creador de la història d''El discurs del Rei', amb què va guanyar el 2011 l'Oscar a Millor Guió original i que va dedicar a "tots els tartamuts del món". "Estava escrivint sobre meus", va comentar en una entrevista el 2011 a la BBC. La pel·lícula està protagonitzada per Colin Firth, que va rebre l'estatueta a millor actor als Oscars. A més, Seidler va guanyar dos premis BAFTA per aquesta cinta.

Nascut el 1937, Seidler es va mudar als Estats Units els primers dies de la Segona Guerra Mundial i el bombardeig de Londres. El guionista va assistir a la Universitat de Cornell, on va ser amic de l'escriptor nord-americà Thomas Pynchon.

Els primers treballs de Seidler a l'entreteniment van ser doblatges de traducció de pel·lícules de monstres japoneses i va irrompre a la televisió amb la sèrie de la dècada de 1960 'Adventures of the Seaspray'.

Al llarg de la seva carrera, Seidler va escriure altres projectes, inclosos els musicals infantils animats 'The King And I', 'Quest For Camelot' i 'Madeline: Lost in Paris'. També va coescriure la comèdia dramàtica del 1988 de Francis Ford Coppola, 'Tucker: un home i el seu somni'.