La NASA avisa: les ciutats espanyoles on pujarà el nivell del mar

per Redacció CatalunyaPress

La creixent preocupació per l'augment del nivell del mar a nivell global, a causa de la fosa de masses de gel a terra ferma, com les glaceres i les regions polars, ha portat la NASA a desenvolupar una eina interactiva que proporciona prediccions específiques sobre com aquest fenomen afectarà diverses localitats, incloent-hi les ciutats d'Espanya. Aquest augment, que ha vist duplicar-se el ritme des del 1993 a Espanya, s'espera que acceleri encara més les properes dècades.

Per enfrontar aquest desafiament, la NASA ha llançat un portal dedicat a visualitzar la progressió de la pujada del nivell del mar. Aquest portal està disponible en línia i ofereix accés a informació detallada sobre les àrees més impactades. Les dades utilitzades per la NASA provenen del Panell Intergovernamental sobre Canvi Climàtic (IPCC), que proporciona avaluacions autoritzades sobre el canvi climàtic.

Al portal, els usuaris poden interactuar amb un mapa que inclou controls ajustables a la banda esquerra. Aquests controls permeten als usuaris modificar diversos paràmetres per veure com diferents escenaris de canvi climàtic podrien influir en l'augment del nivell del mar a cada dècada, tant a Espanya com a la resta del món.

Dades per ciutats

Barcelona, per exemple, veurà pujar el mar en 12 mil·límetres per al 2030 i en 46 centímetres a final de segle.

Pel que fa a Palma, s'espera una pujada de 38 centímetres per a final de segle a la capital balear.

La Comunitat Valenciana apareix amb dues ciutats costaneres especialment afectades. València veurà com l'alçada del mar puja més d'un centímetre (0,11 metres) ja el 2030, però arribarà als 0,41 metres el 2090. Alacant, per part seva, tindrà una pujada una mica menor, però igualment perceptible: 8 mil·límetres d'aquí sis anys i 30 centímetres el 2090.

A les Canàries, les pujades arribaran als 48 centímetres (gairebé mig metre) el 2090, almenys a Las Palmas i Santa Cruz, i una mica menys a Arrecife (Lanzarote).

Per això, l'ONU i altres organismes internacionals han fet una crida a reforçar i adaptar les estructures costaneres de les ciutats del planeta, per preparar-les per a aquesta situació.

Pots consultar el portal de la NASA en aquest enllaç .