Previsió del temps a Catalunya: els termòmetres continuen donant treva aquest 17 d'abril

Tercer dia de la setmana i la treva tèrmica segueix a Catalunya. Aquest dimecres 17 d'abril les temperatures màximes seran entre lleugerament i moderadament més baixes, si bé al litoral sud el descens dels valors mínims serà acusat, i en punts del nord-est els valors màxims seran semblants.

Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), per a la jornada d'aquest dia tindrem un cel entre molt ennuvolat i cobert per núvols baixos al litoral i prelitoral central i nord fins al migdia; a partir de llavors quedaran concentrats progressivament en punts de la meitat est on, a més, hi haurà algunes nuvolades, juntament amb altres punts del Pirineu de forma més aïllada.

A la resta del territori el cel estarà clar o poc ennuvolat. A més, fins a l'inici del matí a punts del nord de la depressió Central hi haurà alguns estrats baixos, així com al vessant nord del Pirineu al llarg del dia.

Igualment, la previsió és que hi hagi ruixats locals en punts del sector central del litoral i prelitoral fins al migdia i són possibles a la resta del quadrant nord-est. A la tarda, s'esperen punts de la meitat est, sobretot a partir de la nit, quan es faran més extensos.

També són possibles alguns plugims intermitents al vessant nord del Pirineu, més probables al principi i final del dia. Seran d'intensitat entre feble i moderada, i acumularan quantitats entre escasses i poc abundants.

Vent i visibilitat

D'altra banda, el Meteocat apunta que el vent bufarà de component nord i oest, entre fluix i moderat, amb cops forts i algunes molt forts de mestral al terç sud fins al migdia, i de tramuntana a l'Empordà al llarg de tota la jornada, sobretot al nord del cap de Creus. A l'interior de la meitat est i al litoral central hi haurà estones de vent fluix i variable, encara que predominarà el component sud.

La visibilitat serà bona en general, tot i que a punts del nord de la depressió Central serà regular fins a l'inici del matí. D'altra banda, a punts elevats del sector central del litoral i del quadrant nord-est serà regular, puntualment dolenta.

Avanç del dijous 18

Amb vista a la quarta jornada de la setmana, la temperatura mínima serà lleugerament o moderadament més baixa, sobretot al Pirineu i Prepirineu, a part en punts de l'extrem sud quedarà similar. La màxima serà lleugerament més baixa al terç nord i al quadrant nord-est, i similar o lleugerament més alta a la resta.

També s'esperen alguns xàfecs locals al litoral i prelitoral central i nord fins a la nit.