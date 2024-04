El nou concurs de TV3 on nens i nenes s'embrutaran amb fang pel català

"Fang!" és un concurs escolar que promou l'ús de la llengua catalana entre els nens i les nenes, que aprenen mentre es diverteixen i s'embruten. A cada entrega, alumnes de 6è de primària de dues escoles s'enfronten per superar quatre proves diferents que combinen l'exercici físic i el mental. Entre participants i públic, més d'un miler de nens i nenes d'un total de 24 escoles d'arreu del país han participat en aquesta producció de 3Cat amb la col·laboració d'Abacus, que ha tingut una gran implicació de la comunitat educativa.

"Amb l'estrena de 'Fang!', 3Cat reforça l'aposta pel públic infantil i juvenil amb divulgació i entreteniment, de la mà del SX3. I, a més, posa el focus en l'ús del català amb tota la diversitat d'accents per jugar i aprendre, amb la implicació d'escoles d'arreu de Catalunya", ha destacat la presidenta de 3Cat, Rosa Romà. Per això, ha afegit, "estem molt il·lusionats d'obrir amb aquest nou programa la Setmana de la Llengua a 3Cat, que omplirà de continguts lingüístics totes les finestres de difusió per continuar acostant i promovent el català entre tota la ciutadania".

El Dia de la Llengua a Catràdio, tret de sortida per a les més de 50 accions de la Setmana de la Llengua de 3Cat

La Setmana de la Llengua de 3Cat és una iniciativa que forma part del Pla d'Impuls Lingüistic, que té l'objectiu d'impulsar el català a totes les finestres d'emissió i fomentar-ne l'ús social, sobretot entre el públic més jove. Entre les accions previstes hi ha la difusió de programes específics de llengua a través de la plataforma, la televisió i la ràdio, a més de càpsules digitals.

Amb el Dia de la Llengua a Catràdio, aquest dijous tota la programació girarà al voltant del català i inclourà continguts com una edició especial del programa "El búnquer" dedicada a Pompeu Fabra. La Setmana de la Llengua també inclourà seccions com "El jeroglífic" de "Planta baixa", passant per reportatges i entrevistes relacionats amb la salut del català, fins a reptes lingüístics per resoldre a les xarxes socials de 3Cat.

A més, durant els pròxims dies s'estrenarà el pòdcast sobre literatura infantil i juvenil "La lletra petita" i la segona temporada de "Tenim paraula", en què Roger de Gràcia mostra la riquesa del català, dins l'aposta de 3Cat pel foment de la lectura. D'aquesta manera, se sumen al gran aparador de literatura infantil del SX3, la Superbiblioteca, amb novetats literàries i recomanacions que la converteixen en un gran punt de trobada de les famílies i els infants al voltant de la lectura.

El nou punt de trobada de la cultura a 3Cat

Els continguts culturals passaran al primer pla els propers dies, amb l'estrena de propostes variades i una prescripció cultural àmplia a la plataforma 3Cat. En aquest nou punt de trobada de la cultura, adreçat a un públic inquiet i consumidor de productes culturals, hi haurà espai per conèixer més de prop els protagonistes de l'actualitat cultural i les seves creacions, per veure actuacions musicals, conèixer grans fites contemporànies, i endinsar-se en el món de la ciència-ficció i els videojocs.

"Nervi", que també s'emetrà per televisió ben aviat, és una de les propostes. L'espai inclourà entrevistes a personatges rellevants de l'univers cultural conduïdes per Andrea Gumes, tertúlies sobre la creació artística i la seva incidència social amb Júlia Bertran, peces per conèixer el vessant més personal dels protagonistes de l'actualitat cultural de la influencer Bet Molina i recomanacions de cultura pop amb la ironia de l'streamer Jacint Casademont. A l'emissió lineal, també hi haurà una secció d'agenda d'autor setmanal amb recomanacions de Júlia Bertran i Mariona Borrull.

"Nervi" també tindrà música, amb actuacions en directe en escenaris insòlits a la secció "Les feres", i "Gran!" un innovador format per posar en valor i context les grans fites culturals contemporànies que han marcat un abans i un després. Aquestes seccions tindran vida pròpia a la plataforma 3Cat, juntament amb els videopòdcasts "Replicants", sobre ciència-ficció, terror, fantasia i tot el que genera fenòmens pop, presentat per Mariona Borrull, crítiqui de cinema, i "Tres vides", en què el director i guionista Patrick Urbano es dedicarà a aprofundir en el món dels videojocs, sobretot en els conceptes de les ficcions.