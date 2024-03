ONCE inaugura el II Campus de Tecnologia a Barcelona

De l'1 al 3 de març al CRE (Centre de Recursos Educatius) de l'ONCE a Barcelona se celebra el II Campus de Tecnologia, adreçat a una vintena d'alumnes que estan cursant entre 5è d'Educació Primària i 2n d'ESO i en el qual s'abordaran diferents tallers i activitats vinculades a la robòtica i la programació.

El Campus Tecnològic farà possible conèixer robots accessibles i el seu funcionament per generar un producte creatiu i original a un taller de robòtica. Així mateix, podran aprendre a programar en entorns accessibles i jugar amb videojocs accessibles.

"Es realitzaran activitats específiques i amb caràcter inclusiu per fomentar el treball col·laboratiu, participar de manera autònoma i segura i utilitzar el pensament computacional per a la resolució de problemes", destaca Manel Eiximeno, director del Centre de Recursos Educatius (CRE) ONCE Barcelona.

Les activitats més destacades són:

Divendres 1 març 15.00 a 18.30 h Taller Bee Bot i Talo-Bot Pro.

Un taller on plantejarem diferents reptes per resoldre amb robots programables per botons com el Bee Bot o l'Escornabot com arribar a un objectiu d'un tauler amb diferents obstacles o fer el recorregut amb un mínim d'instruccions possibles.

Un taller per jugar i aprendre els conceptes bàsics de programació i seqüenciació amb el robot Talo-Bot Pro que permet la retroalimentació de veu i l'enregistrament de narracions.

Visita a Pal Robotics

El mateix dia que comença el Campus, l'1 de març, els joves faran una visita (11.30 h) a Pal Robotics, una PIME de recerca i desenvolupament, amb un tour per entrar en contacte amb material robòtic i conèixer de primera mà robots humanoides , robots manipuladors, robots socials i robots intralogística.

Tot i així, tindran una aproximació a les aplicacions que es duen a terme a l'àmbit de la recerca ia l'àmbit industrial a data d'avui. I entraran en contacte amb parts, components i equips que desenvolupen l'empresa.