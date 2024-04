Una parella envia accidentalment un gat dins d'una una caixa de devolució d'Amazon

Un gatet va sobreviure gairebé una setmana sense menjar ni aigua després que els amos l'enviessin accidentalment en una caixa de devolució d'Amazon.

La felina, anomenada Galena, va ser trobada dins de la caixa per un sorprès emprat en un magatzem d'Amazon a Califòrnia el 17 d'abril, sis dies després de desaparèixer de casa seva a Utah.

“Al principi no m'ho vaig creure i vaig pensar que era una broma”, va dir la propietària del gatet, Carrie Clark, al mig de notícies local KSL-TV sobre el moment en què va saber que la seva estimada mascota estava viva.

Clark va notar per primera vegada que Galena havia desaparegut el 10 d'abril, cosa que va provocar una recerca frenètica al veïnat a la recerca de qualsevol senyal de l'animal desaparegut.

"Galena és un gran suport emocional per a mi i m'ha ajudat a superar molts problemes de salut durant els darrers sis anys", va explicar Clark. "L'ansietat i l'estrès de no saber què li va passar eren insuportables", ha afegit.

Durant gairebé una setmana, Clark i la seva família van recórrer els voltants, col·locant cartells a l'àrea demanant informació sobre el parador del gat.

Després, el 17 d'abril, Clark va quedar atònita quan va rebre una trucada d'un veterinari a Califòrnia dient que havien portat Galena a la clínica, on es va escanejar el microxip.

El veterinari va explicar que el gat havia estat portat per un treballador d'Amazon anomenat Brandy, que va trobar el felí en una caixa de devolució amb la direcció de la casa de Clark.

“Vaig córrer a dir-li al meu marit que havien trobat Galena i ens vam ensorrar en adonar-nos que devia haver saltat a una caixa de grans dimensions que vam enviar dimecres anterior”, va afirmar Clark.

"La caixa era per 'provar abans de comprar' i estava plena de botes de treball amb punta d'acer", va explicar.

Clark i el seu marit van volar a Califòrnia per recollir el seu gatet l'endemà, encantats de conèixer Brandy i agrair-lo per trobar i cuidar el seu gat.

“Va ser un retrobament increïble! Galena instantàniament va deixar de tremolar i es va relaxar als meus braços quan vaig poder abraçar-la novament”, va dir Clark. “Malgrat estar més prima i amb certa deshidratació lleu, la seva anàlisi de sang va ser completament normal i estava completament il·lesa!”, per la qual cosa sembla que la tragèdia ha acabat bé.

“La caixa on estava Galena estava trencada per una costura i això li donava aire per respirar”, va explicar la propietària, revelant com la felina va aconseguir mantenir-se amb vida durant sis dies.