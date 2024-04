Sequera a Catalunya: continuen omplint-se els embassaments de les conques internes

Catalunya continua sobrevivint a la sequera que fueteja la comunitat autònoma des de fa temps. Anys de poques pluges i temperatures més elevades del normal han fet que les reserves d'aigua als embassaments de les conques internes hagin arribat a mínims històrics.

Tot i això, sembla que els últims episodis de pluges han anat ajudant a superar la pitjor fase i provoquen que, gota a gota, vagin omplint-se com diu la frase: "sense pressa però sense pausa".

Segons les dades més recents de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), publicades aquest dilluns 29 d'abril, les reserves actuals de les conques internes estan al 18,17% de la seva capacitat.

Aquesta xifra segueix la tendència alcista de les darreres setmanes, on cada dia han anat augmentant a poc a poc. Sense anar més lluny, divendres passat 25 d'abril estaven al 18,15%, per la qual cosa la situació continua sent preocupant, tot i que les sensacions són cada cop més positives en veure diàriament els registres de l'ACA.

| Agència Catalana de l'Aigua

Temporal per tot Catalunya

A més, les perspectives per als dies següents són positives, ja que aquest dilluns ha deixat grans pluges per tot el territori català.

De fet, la Generalitat ha activat l'alerta del pla Inuncat a les comarques del litoral i del prelitoral de Barcelona i Tarragona.

A les comarques del Tarragonès, el Baix Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat, es podran haver recollit més de 100 litres per metre quadrat en tan sols 24 hores.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha publicat un vídeo analitzant les pluges d'aquest dilluns i quins resultats pot donar de cara a la quantitat d'aigua recollida, a més d'un petit 'spoiler' del que s'espera aquest dimarts que ve.

El 30 d'abril encara s'espera alguns xàfecs durant les primeres hores del dia amb temperatures molt fresques, tot i que podrà empitjorar a la tarda, amb temporals en algunes zones del prelitoral.

Predicció general dilluns 29-4-2024 tarda i dimarts 30-4-2024

Dimecres i dijous també s'esperen pluges a Catalunya, però no serà fins divendres quan començarà a millorar el temps, per la qual cosa tocarà esperar fins al cap de setmana per gaudir d'algun raig de sol. Mentrestant, la pluja es converteix en la millor aliada per pal·liar la sequera que afronta el territori.