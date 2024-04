El Parlament aprova un suplement de crèdit a la Generalitat per afrontar la sequera

La Diputació Permanent del Parlament ha convalidat aquest divendres un decret del Govern de concessió d'un suplement de crèdit als pressupostos prorrogats del 2023 de 145,2 milions d'euros per pal·liar els efectes de la sequera.

El decret, el contingut del qual ha presentat el conseller d'Acció Climàtica de la Generalitat, David Mascort, ha tirat endavant amb els vots a favor de PSC, ERC, Junts i Comuns, el rebuig de Vox i l'abstenció de CUP, Cs i PP.

Aquest suplement de crèdit té, segons Mascort, l'objectiu de garantir l'execució de les obres d'infraestructures hídriques previstes per al 2024 , possibilitar les actuacions d'emergència per millorar i dotar més recursos hídrics la població i assegurar noves ajudes al sector primari.

El conseller ha defensat que el decret és "prioritari i inajornable" per continuar fent una gestió quirúrgica --ha dit textualment-- de la sequera, i ha apel·lat a l'amabilitat dels grups parlamentaris per convalidar-lo.

Ha detallat que el decret inclou 30 milions destinats a actuacions com ara la construcció de la dessalinitzadora mòbil flotant, 18,6 milions per construir pous profunds i 9,1 milions per a la prevenció d'incendis forestals, amb mesures com la tala d'arbres secs o mesures per reduir la fauna cinegètica.

També ha concretat que la "quantia mínima" d'ajudes al sector primari és de 50,5 milions d'euros, i ha afegit que el decret també inclou l'increment de personal previst per ajudar amb la feina extraordinària per la sequera, que suposarà la contractació de 209 persones, que suposen 9,6 milions d'euros.

No ha dit res que es farà amb els diners que es troben a la caixa de l'ACA.

"Executin amb celeritat"

La portaveu del PSC al Parlament , Alícia Romero, ha assegurat que es tracta d'un decret urgent, però ha reafegit la improvisació que considera que està portant a terme el Govern en la gestió de la sequera, i després ha demanat al conseller que "executin amb celeritat" totes les obres programades.

Francesc de Dalmases (Junts) ha retret la falta d'autocrítica del Govern, que considera que va tard en la gestió de la sequera, i ha assegurat que la feina de l'Executiu català no els genera cap confiança: “Cada dia compte, encara que estigui en funcions no decep el crèdit que li atorga avui aquest Parlament", ha demanat a Mascort.

Des de Vox, Joan Garriga ha criticat que el Govern hagi canviat d'opinió pel que fa al transport d'aigua amb vaixells i ha responsabilitzat l'Executiu català de la manca d'aigua: "Pretenen fer els deures ara sense haver-los fet fa anys".

El diputat de la CUP Xavier Pellicer ha assegurat que el decret "és posar pegats" a la gestió de la sequera, i ha criticat que es destinin 30 milions a construir dessaladores, ja que considera que alimenta una bombolla de producció d'aigua i creu que el que cal és un canvi de model.

La líder dels Comuns, Jéssica Albiach , ha criticat que el Govern d'ERC estigui "accelerant la presa de decisions" durant la precampanya electoral, i els ha acusat d'arribar tard i no tenir un pla per a la sequera després d'haver canviat d'opinió sobre portar aigua amb vaixells i construir una dessalinitzadora flotant.

Mesures "improvisades"

Carlos Carrizosa (Cs) ha sostingut que les obres que inclou el decret s'haurien d'haver fet fa temps, i ha afirmat que no s'oposen que es destinin diners a la sequera, però no donaran suport explícit al Govern : "No podem donar suport a les coses mal fetes".

El líder del PP català, Alejandro Fernández , ha defensat que la solució a curt termini per a la sequera és la interconnexió de l'Ebre, ha acusat el Govern de proposar mesures "improvisades, algunes desconcertants, altres fins i tot ridícules" i insuficients i ha instat el conseller a ser realista.

Des d'ERC, Marta Vilalta ha afirmat que, malgrat les crítiques, una majoria del Parlament votarà a favor del decret: "Benvinguts a la responsabilitat", i ha retret a Junts i Comuns que no aprovessin els Pressupostos de la Generalitat del 2024, prioritzant els interessos propis a l'interès comú, ha dit textualment.