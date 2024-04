Rubiales anirà a judici pel petó a Jenni Hermoso: l'Audiència rebutja el seu recurs

La Sala Penal de l'Audiència Nacional (AN) ha rebutjat els recursos dels investigats i ha confirmat l'obertura de judici oral contra l'expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales, l'exseleccionador femení Jorge Vilda, el director esportiu de la selecció Albert Luque i el que va ser responsable de Màrqueting Rubén Rivera pel petó no consentit la jugadora de futbol Jennifer Hermoso i les posteriors coaccions.

En 4 interlocutòries diferents, una per cada recurs presentat, els magistrats de la Secció Tercera indiquen que en la fase processal en què es troba la causa no es persegueix l'acreditació de fets, sinó que es tracta d'un impuls processal en què el òrgan instructor ha de valorar si hi ha indicis per continuar la tramitació del procediment.

En aquest cas, els magistrats consideren que els fets que es descriuen a la interlocutòria que va proposar asseure'ls a la banqueta recull indicis que encaixen en la descripció típica d'un delicte contra la llibertat sexual i un altre de coaccions ja siguin del 172.1 del Codi Penal o de caràcter lleu.

El tribunal, en concret, indica que les conseqüències jurídiques "del petó i del constrenyiment no poden ser objecte de valoració en aquest moment".

La Sala també explica que els recurrents pretenen en aquest tràmit processal confrontar les declaracions com si fos el judici oral.

Els testimonis, segons els magistrats, relaten uns fets que són susceptibles d'enquadrar-se en els dos delictes, per la qual cosa el desafiament probatori correspondrà a la fase del plenari i no a la instrucció, “que es limita a determinar si hi ha indicis i si són subsumibles en un tipus penal".

Petó no consentit

Cal recordar que va ser el mes de gener passat quan el jutge de l'Audiència Nacional, Francisco de Jorge, va proposar jutjar Rubiales en considerar que el petó a la jugadora "no va ser consentit" i que l'exdirigent va actuar de forma "unilateral i sorprenent" .

El magistrat, en concret, assegurava en la seva resolució que "les pressions a què es va sotmetre la jugadora van crear" a la futbolista de la Selecció femenina "una situació d'ansietat i intens estrès".

A més de Rubiales, el magistrat també proposa enviar a la banqueta Luque, Vilda i el Rivera per les pressions posteriors a què es va sotmetre la jugadora perquè accedís a realitzar una manifestació pública, afirmant que el petó havia estat consentit.

El jutge afirmava que va existir "una acció concertada dels tres" processats, acordada amb Rubiales "per doblegar la voluntat de Hermoso i aconseguir que accedís a gravar un vídeo en què digués que el petó havia estat consentit".