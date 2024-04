Les pluges fan créixer el nivell de l'aigua als embassaments del Ter-Llobregat

per J.C. Meneses Montserrat

Catalunya continua travessant una greu crisi per sequera, però les pluges de les darreres setmanes estan revertint la situació. Els rius que proveeixen d'aigua els embassaments s'estan omplint, per la qual cosa l'aigua que hi entra cada vegada és més gran.

Fa cinc dies, els embassaments del sistema Ter-Llobregat, que abasteix les àrees metropolitanes de Barcelona, Girona i el seu entorn, eren al 19% de la seva capacitat. El percentatge d'ompliment feia dies que pujava, però molt lentament. Ara, en només cinc dies, ha augmentat gairebé 3 dècimes, situant-se en el 19,28%.

Aquestes són les dades ofertes per la darrera actualització de l'informe dels embassaments de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), recollit per Catalunya Press, que mostren que els embassaments d'aquest sistema tenen actualment un volum de 117,98 hectòmetres cúbics davant dels 116,32 hectòmetres cúbics de fa cinc dies-.

Tot i les bones notícies, els embassaments segueixen per sota dels nivells de l'any passat, quan eren al 25,01% amb 153,11 hectòmetres cúbics d'aigua.

Els pantans que s'han recuperat més aquests dies de pluja són el de Susqueda, que ha passat d'estar al 24,90% de la seva capacitat al 26,32%. L'ompliment d'aquest pantà és una gran notícia, ja que és el que té més capacitat del sistema Ter-Llobregat (233 hectòmetres cúbics).

També s'ha notat la pujada al pantà La Baells, que fa cinc dies estava al 25,58% de la seva capacitat i ara és al 26,10.

L'embassament La Llosa del Cavall, a Navés, també ha pujat lleugerament el nivell d'aigua, passant del 20,44% al 20,80%.

Crida l'atenció la baixada del nivell d'aigua al pantà de Sau, que ara és al 2,33% de la seva capacitat i fa cinc dies estava al 3,76%. Tot i això, el cabal del riu Ter, abans de la seva arribada al pantà, ha augmentat notablement, per la qual cosa hauria d'alimentar l'embassament i provocar que pugi el seu nivell en els propers dies.

També ha perdut aigua, però molt lleugerament, l'embassament de Sant Ponç, que fa cinc dies estava al 31,72% de la capacitat i ara se situa al 31,24%.