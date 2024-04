Vols descobrir Europa? Regalen 35.000 bitllets de tren per viatjar per la UE

per Redacció CatalunyaPress

La Comissió Europea ha obert aquest dimarts una nova convocatòria per repartir 35.500 bitllets de tren a joves que compleixin la majoria d'edat en aquest període perquè puguin viatjar de franc durant un màxim de 30 dies per tots els països de la Unió Europea i altres països veïns .

Així, els europeus nascuts entre l'1 de juliol del 2005 i el 30 de juny del 2006 tenen fins al migdia del 30 d'abril per presentar la seva sol·licitud a través del portal de joventut comunitari (youth.europa.eu/discovereu_en). Els candidats seleccionats obtindran un bo de tren gratuït per viatjar per Europa durant un màxim de 30 dies entre l'1 de juliol del 2024 i el 30 de setembre del 2025.

La convocatòria està oberta tant per a ciutadans de la Unió Europea com de països associats al programa Erasmus+, inclosos Islàndia, Liechtenstein, Macedònia del Nord, Noruega, Sèrbia i Turquia.

Els participants també rebran una targeta de descompte per a més de 40.000 possibilitats de transport públic, cultura, allotjament, alimentació, esport i altres serveis als països elegibles per a les rutes.

A més, per ajudar els joves premiats amb el bo gratuït a preparar la ruta les agències nacionals d'Erasmus+ organitzaran sessions informatives i cursos de preparació de fins a tres dies. El projecte també preveu suport específic durant el viatge als participants amb alguna discapacitat o problema de salut que requereixi assistència.