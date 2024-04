Les primeres paraules de Pablo Motos sobre el possible fitxatge de Broncano per RTVE

per Helena Celma

Una de les notícies que ha fet la volta al món de la comunicació aquests últims dies, ha estat el possible fitxatge de David Broncano i La Resistència per RTVE.

Tot i que aquest dijous es va descartar perquè la votació del consell no va aconseguir els vots necessaris, el tema segueix candent. La intenció de la cadena pública era fer un fitxatge mediàtic amb què contrarestar el share que obté cada nit Pablo Motos a El Hormiguero.

A ningú se li escapa que el programa d'Antena 3 ha fet un tomb cap a un to més crític amb el Govern actual, i per això buscar una alternativa s'ha tornat una cosa pràcticament necessària per a la cadena pública.

Al programa d'aquest dijous, van tocar el tema de Broncano i RTVE, sobre el qual Pablo Motos va emetre comentaris considerats i mesurats.

Cristina Pardo va compartir detalls sobre l'estat actual d'aquest "culebró" mediàtic, que sembla que encara està sense resoldre.

Pablo Motos va expressar sentir-se "incòmode" en abordar un tema en què està involucrat: "Fa 18 anys que fem el programa i sempre hi ha algú a la competència", va assenyalar.

El presentador va afegir: "Benvinguda sigui la competència, benvingut sigui Broncano o qui sigui. Cadascú tria l'opció que vol". Tots els presents van destacar la professionalitat de Broncano.