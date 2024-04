El problema de l'habitatge: se n'haurien de construir 500.000 més cada any a Espanya

per Pau Arriaga Pérez

Que l'habitatge és un dels grans problemes dels espanyols és una evidència al nivell que l'aigua mulla i que el cel és blau. Tot i això, posar xifres a això és, de vegades, entre complicat i impossible. Tot i això, el Banc d'Espanya ha posat sobre la taula, al seu informe El mercat de l'habitatge a Espanya: evolució recent, riscos i problemes d'accessibilitat , diversos punts que considera preocupants.

Una conclusió a què arriba l'entitat és que al territori espanyol no es construeix prou. Els càlculs del banc xifren en 90.000 la quantitat d'habitatges nous que cada any s'incorporen al parc d'habitatge... mentre que xifren en 600.000 els que es necessitarien de nous cada any.

Per què no es construeix tant com caldria?

Aquest enorme desequilibri a què l'organisme obeiria a diverses raons. Una de les principals és la manca de terreny per construir; aquesta problemàtica és particularment greu a 5 províncies espanyoles: Barcelona, Madrid, València, Màlaga i Alacant.

A aquest fet cal afegir que s'han disparat els costos de construcció (cosa que passa des que va esclatar la Guerra d'Ucraïna), hi ha escassetat de mà d'obra qualificada, els treballadors de la construcció han anat envellint i hi ha un dèficit de formació professional, així com l'escassetat d'inversions destinades a l'adquisició i promoció de nou sòl urbà.

Lloguer de vacances

De la mateixa manera, el Banc d'Espanya assenyala que un altre dels motius que hi hagi un estoc d'habitatge disponible menor es deu a l'auge del lloguer de vacances dels últims anys.

Segons els càlculs de l'organisme, això ja suposa prop del 10% de la mida del mercat del lloguer i té una ràtio estimada en l'1,8% del total d'habitatges principals del mercat residencial, amb uns 340.000 habitatges.

Precisament aquest dimecres 24 d'abril, la Generalitat ha ampliat la contenció de preus a tots els lloguers, tret dels vacacionals. Ho fa mitjançant un decret llei que amplia la contenció dels preus dels lloguers a tots els arrendaments temporals, llevat dels que tinguin finalitats de lleure, vacances o recreatives.

La nova regulació evita que es puguin apujar els preus dels lloguers temporals destinats a finalitats laborals, professionals, destudis, assistència mèdica o altres situacions de temps limitat i que cobreixin necessitats dhabitatge permanent, encara que sigui de durada temporal.

Recomanacions per satisfer la demanda

Però, més enllà d'assenyalar els problemes que detecta, el Banc d'Espanya també apunta algunes possibles solucions. A la seva manera de veure, cal fer el possible per promocionar la construcció del parc d'habitatge públic és clau. Es planteja un ambiciós augment del 150% en la producció anual d'habitatges a Espanya durant els propers 10 anys, apuntant cap a la meta d'1,5 milions de nous habitatges de lloguer social.

A més, es proposa enfortir la col·laboració entre el sector públic i privat per impulsar el lloguer. Això implica aprofundir en mesures ja implementades, com ara la cessió de sòl públic, la concessió d'avals i el finançament per al desenvolupament d'habitatges de lloguer social oa preus assequibles.

En paral·lel, s'emfatitza la importància de la rehabilitació i la cessió d'habitatges. El Banc d'Espanya creu que és vital accelerar l'absorció dels fons Next Generation de la Unió Europea per equiparar les ràtios de rehabilitació d'habitatges amb les economies principals.

Per acabar, planteja valorar la viabilitat d'establir diversos mecanismes i incentius per a la cessió d'habitatges buits al sector públic, destinats al lloguer social.