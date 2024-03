Protestes a les presons: concentracions en cinc centres penitenciaris catalans

per Redacció CatalunyaPress

Els funcionaris de presons han iniciat. aquest dilluns 18 de març, el matí, protestes a 5 centres penitenciaris de les demarcacions de Barcelona, Lleida i Tarragona, convocades arran de la mort d'una cuinera la setmana passada presumptament a mans d'un pres que després es va suïcidar a la presó Mas d'Enric del Catllar (Tarragona).

Segons han informat fonts sindicals a Europa Press , des de les 7.30 hi ha protestes desplegades a les presons de Brians 1, Brians 2, Quatre Camins (Barcelona), Ponent (Lleida) i Mas d'Enric, si bé es permet l'accés a els centres.

La Generalitat ha convocat per a aquest dilluns 18 a les 9.00 els representants sindicals dels treballadors penitenciaris per abordar la situació de les protestes, a la qual el portaveu d'UGT Presons, Xavier Martínez, va dir que no preveuen acudir perquè veuen una autèntica provocació que els convoquin sabent que els han exigit dimissions abans de seure a negociar.

"Ha de tornar la normalitat"

Això arriba després que durant el diumenge 17 no se celebressin concentracions, encara que la consellera Gemma Ubasart ha apuntat que "la normalitat ha de tornar a les presons" i ha afegit que "el bloqueig no es pot tornar a repetir"

La responsable de Justícia, Drets i Memòria ha apuntat que "la millor via per desescalar el conflicte és la de la negociació sense línies vermelles i amb disposició a parlar de tot, però cal asseure's a taula".

A més, va defensar la feina del secretari de Mesures Penals i Atenció a la Víctima, Amand Calderó, de qui els sindicats havien demanat el cessament o la destitució.