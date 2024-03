La Selectivitat del 2025, més exigent: valorarà la presentació dels exàmens

Les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), també conegudes popularment com a Selectivitat, seran més exigents a partir del 2025. Tal com ha informat El País, la prova tindrà novetats significatives. Entre elles, la que un 10% de la nota dels alumnes estarà destinat a la coherència, la cohesió, la presentació i la correcció gramatical, lèxica i ortogràfica.

Una altra novetat és que només hi haurà un model d'examen per assignatura, eliminant així les possibilitats de triar prova que hi havia fins ara. Tot i que, en aquest cas, hi haurà certa flexibilitat, ja que, segons les informacions d'El País, es podrà incloure la possibilitat d'escollir entre diverses preguntes o tasques. Aquesta elecció no podrà implicar en cap cas la disminució del nombre de competències específiques objecte davaluació.

La primera Selectivitat de la Llei Celaá

Serà, de fet, la primera selectivitat que respondrà el model a la darrera reforma educativa, coneguda com a Llei Celaà. Una reforma educativa que va entrar en vigor el 2021, i que porta el nom de la ministra d'Educació que estava al càrrec en aquell moment, Isabel Celaá.

La reforma aposta perquè l'alumnat sigui capaç d'aplicar-ne els coneixements, i no només memoritzar-los. Aborda diversos aspectes del sistema educatiu espanyol, incloent-hi la promoció de l'equitat, la inclusió i la igualtat d'oportunitats a l'educació, així com la modernització dels continguts educatius.

A Espanya, la selectivitat es va introduir per primera vegada el 1974 com a mitjà per estandarditzar el procés d'admissió a la universitat i garantir l'equitat en l'accés. Al llarg dels anys, el format i els criteris de la selectivitat han experimentat canvis significatius per adaptar-se a les necessitats canviants del sistema educatiu i les demandes de les institucions universitàries. Avui dia, la selectivitat a Espanya abasta una sèrie de proves escrites en matèries específiques