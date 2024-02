Quins són els idiomes més parlats al món?

El passat 21 de febrer es va celebrar, a tot el món, el Dia Internacional de la Llengua Materna. Aquesta data que es va fixar l'any 2000 per preservar i protegir totes les llengües i els dialectes del món.

Aquest 2024, la UNESCO va triar com a lema de la jornada Educació multilingüe: un pilar de l'aprenentatge intergeneracional per destacar la importància de l'educació de la llengua materna en el procés educatiu.

Més enllà del propòsit original de la jornada, sorgeixen diverses preguntes sobre els idiomes que es parlen al planeta. Quants n'hi ha? Quins són els més parlats? A continuació intentem donar resposta a les qüestions anteriors.

Tot i que durant molt de temps s'ha dit que el xinès mandarí és l'idioma més parlat del món, la realitat és diferent. Aquest és, sens dubte, l'idioma amb més parlants com a llengua materna, encara que la realitat és que, segons dades recents d' Ethnologue , el més parlat és l'anglès.

Aquesta publicació especialitzada en la matèria xifra en 1.456 milions de persones els angloparlants de la Terra. Això sí, d'aquesta xifra descomunal, l'idioma de Shakespeare és llengua materna per a 380 milions. Per a la resta, o bé s'ha après o bé també es domina, però s'és d'un territori bilingüe (com el Quebec canadenc).

Després de l'anglès arriba el xinès mandarí, l'idioma que, amb diferència, parlen més persones com a llengua materna. Es calcula que és l'idioma que parlen 939 milions de persones al gegant asiàtic.

Però... i el tercer lloc del podi? És per al castellà? No! És l'hindi, amb 345 milions de parlants com a llengua materna i 266 més com a segon idioma. Així, es dispara fins a 609 milions de persones.

Al quart lloc sí que hi trobem l'espanyol, amb 485 milions d'habitants del planeta que el tenen com a primer idioma. Cal destacar que és el segon per a 74 milions més.

Per sobre dels 250 milions hi ha el francès (310), l'àrab (274), el bengalí (273), el portuguès (264) i el rus (255). El top 10 dels idiomes més parlat el tanca l'urdú, amb 232 milions.

Al món es parlen més de 7.000 idiomes

L'altra qüestió, també amb les xifres com a fil conductor, és la quantitat d'idiomes que es parlen actualment. Tot i que és una cosa difícilment quantificable, i hem de tenir en compte que hi ha idiomes que estan en risc de desaparèixer, Ethnologue també s'aventura a donar una dada.

Segons les seves estimacions, el 2023 es parlaven més de 7.000 idiomes diferents al món.