RTVE retira l'últim programa de MasterChef després d'una allau de crítiques

La polèmica ha sacsejat el programa televisiu "MasterChef" de RTVE, portant a la retirada del seu darrer episodi de la plataforma digital i xarxes socials de la cadena. Aquest moviment es va produir després de rebre nombroses crítiques, entre elles la de la ministra de Sanitat, Mónica García, a causa de la manera com el presentador Jordi Cruz va tractar una concursant que va abandonar la competició per problemes de salut mental.

La concursant en qüestió, Tamara, va expressar la dificultat per continuar en la competència en no sentir-se preparada per a la final. "Em sento molt frustrada i no em ve de gust seguir en la mateixa dinàmica en què no estic bé. Perdoneu-me, però és més important estar bé jo que decebreu-vos a vosaltres", ha manifestat Tamara abans de la seva sortida del programa.

La reacció del presentador Jordi Cruz va generar controvèrsia quan li va replicar a Tamara abans d'expulsar-la del programa: "Jo no et faria cap pregunta, només et diria molt bé, ciao. Has tret l'oportunitat a la gent". Aquesta resposta va generar crítiques, especialment per part de la ministra de Sanitat, Mónica García, que va reconvenir al comportament de Cruz, argumentant que prioritzar el benestar emocional és un acte valent i que no ha de ser interpretat com a “egoisme”.

Davant d'aquest escenari, RTVE va emetre un comunicat lamentant l'emissió d'un contingut que no va haver de passar i anunciant que reforçarà els controls interns per evitar situacions similars en el futur. La corporació pública va reiterar el seu compromís amb la salut mental i va reconèixer la necessitat de fer ajustaments per garantir un tractament adequat de situacions sensibles com la que es va viure a l'últim episodi de MasterChef.

El cas de Tamara i la reacció del programa davant la seva situació han generat un debat sobre la sensibilitat i el respecte cap a la salut mental als mitjans de comunicació i la responsabilitat que aquests tenen en abordar temes delicats en programes d'entreteniment.