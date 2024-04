Els quiosquets que no et pots perdre a la Costa Brava

La Costa Brava amaga joies a la vora del mar, on els quiosquets destaquen per les seves especialitats en paella, música en viu de DJs i terrasses amb vistes al capvespre espectaculars. Cada guingueta ofereix un ambient únic, ideal per gaudir del sol i les platges que caracteritzen aquesta bonica regió. La llista que segueix revela els millors quiosquets de la Costa Brava, llocs que prometen enriquir qualsevol visita amb la seva gastronomia, música i panormes inoblidables. Amb opcions que varien des de racons tranquils per relaxar-se fins a espais vibrants on la festa mai acaba, hi ha una guingueta per a cada tipus de visitant, garantint experiències memorables al costat del mar.

Cala Bona

Situat a la bonica Cala Bona, a prop de Tossa de Mar, el Xiringuito Cala Bona és una destinació imperdible per als amants de la cuina mediterrània i les vistes impressionants. Aquest establiment es destaca per la seva exclusiva selecció de plats a la graella i el seu ambient relaxat davant del mar. A continuació, es detallen alguns aspectes destacats:

Gastronomia: Especialitzat en marisc i arrossos, ofereix des de mol·luscs amb salsa especial fins a pop a la graella. Els plats principals varien entre 15€ i 25€.

Ambient i Serveis: Amb una atmosfera casual, és ideal tant per a locals com per a turistes. Disposa de gandules i para-sols per llogar, a més de dutxes i serveis higiènics per als visitants.

Accessibilitat i Recomanacions: Fàcilment accessible amb cotxe amb estacionament proper ia peu des d'hotels i apartaments propers. Es recomana arribar d'hora per obtenir un bon lloc i evitar les multituds, especialment a l'estiu.

Aquesta guingueta no només ofereix una experiència culinària de qualitat sinó també un entorn perfecte per gaudir d'un dia assolellat a la Costa Brava.

La Gàbia dels Mussols

Al cor de Sant Feliu de Guíxols hi ha La Gàbia dels Mussols, un quiosquet que destaca pel seu ambient acollidor i la terrassa amb vistes al mar. Gestionat per l'equip del restaurant Tinars, guardonat amb una estrella Michelin, aquest establiment ofereix una experiència culinària excepcional centrada en plats mediterranis, especialment marisc.

Característiques destacades:

Gastronomia: La Gàbia dels Mussols té renom per la seva paella única i la seva selecció de mariscs frescos com el pop a la graella i el peix fregit. Els preus dels plats principals oscil·len entre 15 i 30 euros.

Ambient: El restaurant compta amb un ambient íntim i una terrassa des d'on es poden admirar les impressionants vistes del mar Mediterrani, ideal per a sopars romàntics o celebracions especials.

Servei: Encara que el servei pot ser lent en moments escaig, els clients destaquen l'amabilitat i l'atenció del personal. Es recomana fer reserves, especialment durant la temporada alta.

Ubicada a Carrer de la Riera, 3, aquesta joia culinària és un imprescindible per als que busquen gaudir de l'autèntica cuina mediterrània en un entorn inigualable.

L'estel

Ubicada en un racó encantador de Palamós, La Cometa Chiringuito destaca per la seva atmosfera bohèmia i decoració temàtica de platja que convida tant a locals com a turistes a gaudir de moments relaxats al costat del mar. Aquest establiment és conegut pel seu excel·lent servei i la seva variada oferta gastronòmica que inclou des de paella fins a tapes i còctels, amb preus que oscil·len entre 10 i 20 euros.

Aspectes destacats de La Cometa:

Gastronomia: Àmplia selecció de plats que inclouen opcions vegetarianes i sense gluten.

Serveis: Ofereix serveis de menjar per emportar i entrega a domicili. Tot i això, està tancat dimarts.

Ambient: El lloc té seients a l'aire lliure, encara que no disposa d'estacionament propi i no és accessible per a cadires de rodes.

És recomanable fer reserves durant la temporada alta, ja que el quiosquet atrau nombrosos visitants. Tot i que pot ser un desafiament trobar-lo, ja que s'ubica al final d'un petit corriol des de la platja principal, els visitants asseguren que val la pena l'esforç per l'experiència inoblidable que ofereix.

La Gàndula

Situada en un entorn pintoresc a Begur, La Gandula Costa Brava és una destinació imperdible per als que busquen gaudir de la costa amb estil i confort. Aquesta guingueta es distingeix per la seva atmosfera relaxada i amigable, atraient tant locals com turistes.

Aspectes destacats de La Gandula:

Gastronomia: El menú inclou una varietat de plats com marisc fresc, amanides, entrepans i tapes espanyoles tradicionals, amb preus de plats principals que oscil·len entre 10€ i 20€.

Instal·lacions i Accessibilitat: Compta amb seients a l'aire lliure, banys i accessibilitat per a cadires de rodes. A més, és fàcilment accessible amb cotxe i transport públic, amb ampli estacionament i parades d'autobús properes.

Esdeveniments i Ambient: La Gandula ocasionalment acull esdeveniments de música en viu i altres celebracions especials, fet que contribueix al seu ambient animat. És el lloc perfecte per gaudir des d'un esmorzar fins a còctels en caure la nit.

Recomanada pel seu excel·lent servei i la qualitat del menjar, La Gandula és altament valorada pels visitants, que ho consideren un lloc essencial per viure l'experiència completa de la Costa Brava.

Sivana

Sivana és un quiosquet situat entre les dunes de la platja de Pals, a la Costa Brava, que es distingeix pel seu ambient relaxat i amigable, perfecte per gaudir d´unes vistes impressionants del mar Mediterrani. Amb un servei excel·lent, el personal de Sivana és atent i servicial, assegurant que cada visita sigui memorable.

Característiques destacades de Sivana:

Gastronomia: El menú destaca per la varietat de plats mediterranis, amb especialitats en marisc fresc i paella. Els articles populars inclouen sardines a la graella, amanida de pop i opcions vegetarianes i sense gluten. Els preus dels plats principals varien entre 10€ i 20€.

Serveis i Accessibilitat: A més de comptar amb cadires i para-sols per llogar, Sivana ofereix accessibilitat per a cadires de rodes, amb rampes i banys accessibles disponibles. És fàcilment accessible tant amb cotxe com amb transport públic, amb diverses parades d'autobús i estacionaments propers.

Ambient i activitats: Ideal per a famílies, proporciona una petita àrea de jocs per a nens i organitza esdeveniments ocasionals que enriqueixen l´experiència dels visitants.

Aquesta guingueta no només és apreciada per la qualitat del seu menjar i el seu bell entorn, sinó també per la cordialitat i eficiència del seu servei.

Explorar les guinguetes de la Costa Brava és submergir-se en una experiència que combina el millor de la cultura mediterrània: gastronomia exquisida, vistes impressionants i una atmosfera que convida tant al gaudi tranquil com a la festivitat. Els establiments esmentats, des de Cala Bona fins a Sivana, ofereixen diferents perspectives de l'encant costaner, cadascun amb la seva especialitat i ambient que garanteixen satisfer qualsevol preferència, ja sigui per la cuina d'alta qualitat, la música en directe, o simplement un lloc per relaxar-se . davant del mar.

La seva significació rau no només en la qualitat culinària o l'esbarjo que ofereixen, sinó també en com enriqueixen l'experiència de visitar la Costa Brava, convertint cada visita al mar en un record memorable. Aquestes guinguetes no només són punts de trobada per gaudir del menjar i la companyia, sinó també finestres a les meravelloses vistes i sons del Mediterrani, recomanant a qualsevol visitant de la regió no deixar passar l'oportunitat d'explorar aquests racons màgics. L'expectativa de futures visites o el descobriment de nous establiments similars afegeix encara més a l'anticipació dels que busquen aventures culinàries al costat del mar.