El Rock Fest porta de tornada un grup que fa més de 20 anys que no toca a Catalunya

La llegendària banda de metall nord-americà, PANTERA, ha confirmat la seva participació al prestigiós Barcelona Rock Fest, que es durà a terme del 5 al 7 de juliol al Parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès). Aquesta notícia ha generat un enorme enrenou entre els aficionats al metall, ja que serà la primera vegada en més de 20 anys que la banda es presenta a Catalunya.

El comunicat oficial del festival va revelar que l'alineació actual de PANTERA inclourà l'icònic cantant Phil Anselmo i el talentós baixista Rex Brown, que estaran acompanyats pel conegut guitarrista Zakk Wylde i el virtuós baterista Charlie Benante. Aquesta formació ha sorgit després de la lamentable mort de Dimebag Darrell i Vinnie Paul, cosa que afegeix un aire de nostàlgia i emoció a l'anticipada actuació.

A més de PANTERA, el festival ha anunciat una impressionant llista de bandes que inclou a Ratos de Porâo, Primal Fear, Warcry, Soziedad Alkoholika, Àngels de l'Infern i Korpiklaani, que se sumen als ja confirmats Parkway Drive, Europe, Deep Purple, Blind Guardian, Wolfmother i Stratovarius. Amb aquesta combinació eclèctica de talent, el Barcelona Rock Fest promet ser un esdeveniment inoblidable per als amants del rock i el metall de tot el món.

Més d'una dècada de tradició

El Rock Fest es va celebrar per primer cop l'any 2014, amb noms com Manowar i Barón Rojo, per esmentar un representant internacional i un patri. Al llarg dels anys, la cita ha anat guanyant prestigi i ha aconseguit que desfilin per Santaco alguns dels més grans del rock i del metall.

Les organitzacions calculen que passen cada any pel festival persones de 71 nacionalitats diferents.