Per què a Sant Jordi les dones reben roses i els homes llibres?

per Redacció CatalunyaPress

La festivitat de Sant Jordi a Catalunya està profundament arrelada a una llegenda medieval que ha transcendit generacions. Segons la tradició, Sant Jordi era un valent cavaller que, armat amb la seva espasa i el seu coratge, es va enfrontar a un temible drac que terroritzava un poble. En un acte de valentia i amor, Sant Jordi va derrotar el drac, alliberant així la princesa i salvant el poble de la seva amenaça. Aquesta gesta heroica esdevingué un símbol de coratge, amor i sacrifici, valors que són honrats durant la celebració de Sant Jordi.

Durant Sant Jordi, es duu a terme un costum molt especial que combina romanç, cultura i tradició. Els carrers de Barcelona i altres ciutats de Catalunya s'engalanen amb la presència de parades de roses i llibres, creant un ambient festiu i vibrant. El simbolisme darrere de regalar roses i llibres té profundes arrels a la llegenda de Sant Jordi ia la cultura catalana.

La rosa vermella, que representa l'amor i la passió, és el regal per excel·lència per a les dones durant Sant Jordi. Aquesta tradició té els seus orígens a l'antic costum de regalar roses a les dames que visitaven la capella de Sant Jordi al Palau de la Generalitat de Catalunya. Avui dia regalar una rosa a una dona durant Sant Jordi és un gest romàntic i afectuós que simbolitza l'amor i l'admiració.

D'altra banda, l'intercanvi de llibres durant Sant Jordi té l'origen en la coincidència d'aquesta data amb el Dia Internacional del Llibre. Aquesta tradició va començar el 1923 com una iniciativa per promoure la lectura i la cultura entre la població. Regalar un llibre a un home durant Sant Jordi és una manera de fomentar el coneixement, l'educació i l'amor per la literatura.

Barcelona, com a capital catalana, es converteix a l'epicentre de la celebració de Sant Jordi. La Rambla, el Passeig de Gràcia i altres zones de la ciutat es transformen en un mar de color amb les parades de roses i llibres. La relació de Barcelona amb Sant Jordi va més enllà de la llegenda; és un vincle emocional i cultural que reflecteix l'esperit de Catalunya.

La figura de Sant Jordi està profundament arrelada a la identitat catalana. El cavaller que va lluitar contra el drac esdevé un símbol de coratge, valentia i determinació, valors que els catalans han valorat i celebrat al llarg dels segles. Durant la festivitat de Sant Jordi, Barcelona s'omple d'activitats culturals, concerts, firmes de llibres i esdeveniments literaris que atrauen locals i visitants de la mateixa manera.