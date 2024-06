El sector del taxi paralitza la vaga de dimarts després dels acords amb Govern i Imet

per Redacció CatalunyaPress

Les associacions del sector del taxi a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que inclouen Élite Taxi, STAC, ATC, ANGET i PAKTAXI, han decidit "donar una treva i ajornar l'atur total" previst aquest dimarts, 18 de juny , després d'arribar a acords amb el Ministeri de Mobilitat i Agenda Urbana i amb l'Institut Metropolità del Taxi (Imet), informa Élite Taxi en un comunicat d'aquest dilluns.

Així, han explicat que el Govern preveu l'habilitació de la llei d'ordenació dels transports terrestres (Lott) a les comunitats autònomes per a la "formació de conductors, la qualitat del servei i la traçabilitat dels serveis de plataformes digitals".

Segons informen els taxistes, l'Executiu central també estudiarà la possibilitat d'introduir la figura de l'operador de transport a la legislació perquè les plataformes i empreses amb "incidència decisiva" als serveis de Taxi i VTC necessitin autorització.

Han sostingut que els dos acords "es farien a través de la nova llei de mobilitat sostenible" i han assenyalat que la Generalitat ha de sol·licitar tots dos acords.

Els taxistes preveuen reunir-se amb el director general d'Assegurances i Fons de Pensions del Ministeri d'Economia, José Antonio Fernández, i el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, aquest dilluns a les 18.30 hores.

IMET

Amb l'Imet, han fixat la presentació de les conclusions del "nou mètode de càlcul" al grup de tarifes perquè --textualment-- reflecteixin els costos de l'activitat del taxi i garanteixin el benefici raonable i la incentivació de l'oferta.

Els taxistes també han explicat que l'institut "estudiarà la capacitat per a més simplificació administrativa" en l'homologació de vehicles, per augmentar el número disponible per als taxistes.

Élite Taxi ha subratllat que l'Ajuntament de Barcelona "s'ha mostrat molt sensible als problemes del sector", i ha assegurat que defensa el sector públic del taxi a la capital catalana.

ITV

Les associacions han criticat que no han rebut "cap intent de contacte" de les administracions davant les seves exigències de --en les seves paraules-- acabar amb els abusos en el tràmit i amb les dificultats en les cites prèvies, davant del que han decidit impulsar mobilitzacions a les estacions de Badalona i Sant Just (Barcelona).

També preveuen "pressionar a les terminals de l'Aeroport de Barcelona davant el passotisme d'AENA", que han dit que els té --textualment-- pitjor que les rates a les zones d'espera.

A la convocatòria de l'“atur total” ajornat, els taxistes s'havien emplaçat a no prestar cap servei entre les 6.00 i les 18.00 hores d'aquest dimarts i ocupar la Gran Via i el passeig de Gràcia a partir de les 8.00 hores, així com celebrar-ne una 'macroassemblea' a plaça Catalunya.