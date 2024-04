La sorpresa que prepara Estrella Damm a Sant Jordi per la compra de 24 cerveses

Aquest any, Estrella Damm ha decidit portar la celebració del dia de Sant Jordi a tot Catalunya amb la seva última iniciativa, “Viu Sant Jordi amb Estrella Damm”.

Aquesta activació s'està duent a terme a més de 1.000 supermercats i grans superfícies a tot el territori català.

La promoció, que estarà vigent fins al 23 d'abril, ofereix una bossa de Sant Jordi dissenyada exclusivament per a l'ocasió com a obsequi per la compra de 24 ampolles o llaunes d'Estrella Damm als establiments participants.

Però això no és tot, del 18 al 23 d'abril, per la compra de 24 ampolles o llaunes d'Estrella Damm, a més de la borsa, també s'entregarà una rosa de Sant Jordi.

Promoció aplicable als dies anteriors

Tot i això, a molts clients els sorgirà la pregunta sobre què passa amb aquells que hagin adquirit Estrella Damm abans del 18 d'abril.

Es quedaran sense la rosa? No hi ha motiu de preocupació, ja que Estrella Damm ha previst una solució. Per a totes aquelles persones que hagin comprat Estrella Damm abans del 18 d'abril, la companyia us oferirà la possibilitat d'intercanviar el vostre tiquet de compra per una rosa el mateix 23 d'abril a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona.

A més, per complementar la celebració, Estrella Damm ofereix entrada gratuïta al Sant Jordi Musical.

Aquest esdeveniment es durà a terme en un recinte tancat, per això l'accés estarà subjecte a la disponibilitat d'espai i es limitarà fins a completar l'aforament. És una oportunitat perfecta per gaudir de la música en viu mentre se celebra el dia de Sant Jordi amb Estrella Damm.

Sant Jordi Musical

Des de les dotze del migdia fins a les nou del vespre, els escenaris del Sant Jordi Musical vibraran amb les actuacions de destacats artistes de l'escena musical catalana.

Entre els noms més esperats hi ha Figa Flawas, La Fúmiga i Els Amics de les Arts, que presentaran els seus treballs més recents davant d'un públic entregat.

Figa Flawas, nouvinguts de la seva exitosa presentació de "La Calçotada", delectaran el públic amb el seu característic estil fresc i desenfadat.

Per la seva banda, La Fúmiga oferirà una selecció de temes del seu darrer àlbum “Todo está para hacer”, mentre que Els Amics de les Arts compartiran les cançons del seu recent publicat “Les paraules que triem no dir”.

Però la diversitat musical del Sant Jordi Musical no s'atura aquí. Artistes com Scorpio, Lildami i Triquell també formaran part del cartell, assegurant una experiència musical variada i emocionant per a tots els assistents.

A més de les actuacions en viu, el San Jorge Musical oferirà l'oportunitat de conèixer de prop els teus artistes preferits amb sessions de firmes de discos. Des de La Pegatina fins a Blaumut, passant per 31 FAM, Meritxell Neddermann i Flashy Ice Cream, hi haurà nombrosos artistes disposats a compartir un moment especial amb els seus seguidors.