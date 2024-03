Pluja a Catalunya! Descobreix el pronòstic del temps per a Setmana Santa

La pluja tan esperada finalment ha arribat a Catalunya, oferint un respir benvingut a la severa sequera que ha afectat la regió. Aquesta notícia arriba just a temps per a Setmana Santa, portant amb si una varietat de condicions climàtiques que prometen mantenir a tots alerta.

El pronòstic del temps a llarg termini comporta una sèrie de canvis significatius per al Diumenge de Rams, marcant l'inici d'una Setmana Santa plena de varietat climàtica. Abans d'endinsar-nos en aquesta setmana festiva, s'ha experimentat una forta arribada de pols sahariana, cosa que ha generat un ambient boirós i comportat un episodi de contaminació per partícules PM10. La presència d'aquesta pols sahariana transforma qualsevol precipitació en una barreja barrosa, com es va veure amb les tempestes de sang que van impactar la Volta Ciclista a Catalunya al seu pas per Camprodon, Satcases i l'ascens a Vallter 2.000 dimarts passat.

A mesura que avanci la setmana, el temps es tornarà més impredictible, especialment durant Setmana Santa. A partir d'aquest divendres, la pols en suspensió es dissiparà ràpidament, donant pas a un dia més assolellat amb una millor qualitat de l'aire. No obstant, a la tarda, es formaran núvols carregats de xàfecs i tempestes a les zones muntanyoses. Les temperatures assoliran el seu punt màxim, amb possibles màximes per sobre dels 25ºC en moltes àrees.

Dissabte, un front de pluges i tempestes comportarà un descens brusc de la temperatura i de la cota de neu.

Finalment, el Diumenge de Rams marcarà un canvi més definitiu en les condicions climàtiques, amb la formació de ruixats dispersos a diverses àrees de Catalunya, acompanyats fins i tot de possibles pedregades.

Aquestes condicions es podrien establir durant la resta de la Setmana Santa, amb un refredament generalitzat que comportarà el retorn del clima més típic del final de l'hivern.

"Canvi de temps significatiu" per al dilluns

El portaveu ha avançat que s'espera "un canvi de temps significatiu" per dilluns, dia en què preveu que una borrasca s'acosti a la Península per la qual cosa, durant aquest dia, les pluges seran probables a la major part del país. -menys probables, a l'oest de l'altiplà nord-- i podrien ser abundants en punts d'Andalusia i del Cantàbric Oriental.

Alhora, es preveu que la cota de neu baixi al final del dia fins a uns 600 a 1.000 metres al nord-oest ia uns 1.000 metres a la resta de la meitat nord i punts del centre. Paral·lelament, les temperatures baixaran "notablement" gairebé a tot el país, excepte al Cantàbric, on pujaran.

Dimarts serà una jornada "amb temps regirat", amb pluges probables "en gairebé qualsevol punt" d'Espanya (menys probables al sud-est de la Península) i més abundants a l'entorn dels Pirineus i muntanyes andaluses. En aquest sentit, les muntanyes del nord i centre peninsular registraran nevades copioses durant aquesta jornada i no es descarta que també neu a zones més baixes, especialment de la Meseta Nord.

Pel que fa a les temperatures, el dia serà "fred per a l'època de l'any", segons el portaveu que ha precisat que, si bé a la costa mediterrània se superaran els 20ºC o 22ºC, bona part de l'oest peninsular tindrà entre 5ºC i 10ºC menys del que és habitual ia l'interior es registraran temperatures per sota dels 15ºC, mentre que ciutats com Logronyo, Pamplona, Conca, Burgos o Àvila estaran per sota dels 10ºC.

Dimecres es recuperaran les temperatures diürnes, amb una pujada també de la cota de neu, que quedarà restringida a muntanyes. En qualsevol cas, continuaran les pluges a bona part del territori i seran més abundants a Galícia i altres punts del nord-oest, i menys probables al sud-est.

De cara a la segona meitat de setmana, ja des de Dijous Sant, "el més probable és que continuï el pas de fronts associats a borrasques atlàntiques" sobre Espanya, per això s'esperen pluges en àmplies zones del país, sobretot de l'oest, així com a les regions més altes.

Tot i que els termòmetres pujaran durant aquesta jornada, el portaveu ha indicat que és probable que baixin els dies següents. Així, les temperatures seran una mica fresques a parts de l'oest peninsular, temperades al terç oriental de la Península i Balears --on molts punts superaran els 20 i 22ºC-- i pròpies per a l'època de l'any a la resta del territori.