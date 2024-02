VÍDEO: Agricultors catalans tiren la càrrega d'un camió amb productes del Marroc

per J.C. Meneses Montserrat

Continuen les protestes dels agricultors catalans, amb talls que afecten 15 trams de carreteres, sobre els quals el telèfon d'emergències 112 ha rebut 371 trucades i per als quals s'estan gestionant rutes alternatives i assistència als camions que estan aturats a Vilaller ( Lleida).

A Lleida, estan tallades l'A2 de Tàrrega a Granyanella, a Vilagrasa, en tots dos sentits a l'alçada de Soses i entre Aitona i Albatàrrec; la C-14, entre Bassella i Ponts; la N230, d'Alfarràs al Pont de Suert; la N60, al Pont de Suert, la N240 i l'A22, a Almacelles i la LL12, a Albatàrrec.

A Girona, estan tallades l'AP-7 en tots dos sentits a Pontós, cosa que afecta el tram que va de Vilademuls a Borrassà; el tall de la N-II, també a Pontós, afecta el tram comprès de Bàscara a Vilamalla, i la N152 està tallada a Puigcerdà.

Trànsit ha afegit a la xarxa social 'X' que les retencions a Girona són de sis quilòmetres a l'AP-7 de Figueres a Borrassà, de 18 de Borrassà a Vilademuls, de quatre a la C-26 de Navata a Ordis, i de dos a la N-II de Figueres a Vilabertran.

Els agricultors no aguanten més. "Hem de suportar la competència deslleial d'importacions que no compleixen les mateixes condicions que s'exigeixen a les nostres produccions", afirmen en un comunicat d'Unió de Pagesos remès als mitjans. Consideren que pateixen "atacs al sector traduïts amb més limitacions a la nostra activitat, basats en la ideologia, i no en la ciència".

Aquesta incomoditat de la pagesia catalana amb els productes que arriben des de tercers països, especialment els que vénen des de fora de la Unió Europea, està provocant enfrontaments amb els transportistes que porten aquests productes.

Aquest dimarts 27 d'energy s'han pogut veure escenes de tensió, amb camions que transportaven fruita del Marroc i van ser abordats pels agricultors que estan tallant les carreteres. A les imatges es pot veure com llencen tota la fruita a terra i els deixen sense mercaderia.

També s'han vist imatges d'excavadores buidant tot el contingut de camions que transportaven fruita del Marroc:

Aquest tipus de protesta està sent aplaudida per molts dels agricultors, però altres es pregunten si se'ls pot tornar en contra. "Llavors espero que això no els molesti", ha dit un usuari a través de la xarxa social X, adjuntant un vídeo dels agricultors francesos llençant a terra productes espanyols.