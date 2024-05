Absolt l'alcalde de Caldes de Malavella després del seu incident amb uns okupes

L'alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu, ha estat absolt pel jutjat d'instrucció 4 de Santa Coloma de Farners en relació amb un incident que va tenir lloc el 19 d'abril del 2022. En aquest episodi, Balliu va ser acusat de tenir una actitud violenta cap a uns okupes en un habitatge de la seva propietat.

La sentència judicial, emesa després d'una anàlisi exhaustiva de les proves presentades, va concloure que el vídeo viral de l'incident no demostrava una actitud violenta per part de l'alcalde. Tot i que a les imatges es veia Balliu amb una destral a la mà, segons el jutjat, va ser un dels okupes qui va mostrar una actitud agressiva a l'empunyar un pal de forma amenaçadora cap a l'alcalde.

El context de l'enfrontament es remunta a l'ingrés d'una mare i els seus fills grans a una casa propietat de Balliu. Després d'un desnonament previ, els okupes van accedir a la vivenda el 7 d'abril del 2022 i es van comprometre a abandonar-la el dia 15, però no ho van fer. Quan l'alcalde es va presentar el 19 d'abril per canviar el pany, es va trobar amb els okupes a l'interior i va desencadenar el conflicte.

La defensa de Balliu, liderada pel seu advocat Carles Monguilod, va sol·licitar l'absolució argumentant que l'alcalde es va defensar davant d'una situació intimidatòria, prenent eines del seu vehicle al sentir-se amenaçat pels okupes.

La sentència absolutòria destaca que les versions dels fets són contradictòries, ja que els okupes van afirmar que Balliu va avançar cap a ells amb la destral, mentre que l'alcalde va assegurar que els denunciants van sortir primer amb un pal, moment en què ell va agafar les eines de la seva furgoneta per defensar-se.

El jutjat va resoldre que no hi havia proves suficients per atribuir a l'alcalde una conducta agressiva, ja que les imatges del vídeo i els testimonis presentats no demostraven una acció violenta per part de Balliu. La sentència, encara que no és ferma i pot ser apel·lada davant l'Audiència Provincial de Girona, representa un gir en aquest cas que ha generat atenció mediàtica i debat a l'opinió pública local.