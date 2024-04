Albert López, examant de Rosa Peral, admet haver assassinat a Pedro Rodríguez

per Redacció CatalunyaPress

Albert López ha reconegut davant els treballadors de la presó de Quatre Camins (Barcelona) el crim de la Guàrdia Urbana que va acabar amb l'assassinat de Pedro Rodríguez pel qual va ser condemnat amb Rosa Peral, amb la intenció d'aconseguir permisos penitenciaris, han informat fonts judicials consultades.

López ha admès el crim pel qual va ser condemnat a 20 anys de presó i que havia negat fins que la sentència va ser ferma, ha avançat 'El Periódico'.

Les fonts esmentades han aclarit que López no ha fet cap escrit o compareixença formal per reconèixer el crim, sinó que ho ha expressat davant l'equip que el tracta a la presó.

En aquest sentit, fonts penitenciàries consultades per Europa Press han recordat que López va acceptar des que va arribar a la presó seguir un programa individual de tractament, amb què un equip de psicòlegs, educadors i altres professionals treballa per a la reparació de la víctima i el reconeixement del delicte, entre altres aspectes.

Els informes d'aquests treballadors serveixen a la junta de tractament per valorar cada sis mesos una possible progressió de grau penitenciari i respondre a peticions de permisos que no superin les 48 hores.