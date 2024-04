Demanen 27 anys a un jove per fer xantatge a un nen per gravar vídeos sexuals

La Fiscalia ha elevat a 27 anys de presó la seva petició de condemna per a un jove acusat de presumptament amenaçar un nen de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) que va conèixer al xat d'un joc en línia per fer que s'enregistrés en vídeos sexuals.

Al judici que ha quedat vist per a sentència aquest dimarts a l'Audiència de Barcelona, la fiscal ha augmentat la petició de condemna des dels 25 als 27 anys en afegir a l'acusació que va intimidar el nen, que tenia 13 anys, per aconseguir la seva sentència. objectiu.

La defensa ha reclamat l'absolució i l'acusat, que en aquell moment tenia 19 anys, ja està a la presó i compleix condemna de més de 40 anys en total per dues causes més en què va ser jutjat per fer el mateix amb dos menors més, un de Barcelona i un de Palma.

La víctima, que ara ja és adult, ha explicat al tribunal que va conèixer l'acusat jugant en línia i va trobar que el nen tenia un compte en una pàgina de pornografia amb el mateix nom d'usuari que en el joc: "A través d'això em va començar a fer xantatge que ho explicaria als meus amics" si no seguia les seves ordres de gravar vídeos sexuals.

"M'assetjava, em demanava fotos, vídeos sexuals, nu, i també em va fer que posés el seu correu al mòbil per poder-me localitzar en tot moment i poder formatar-me el mòbil" i també una aplicació de control remot, cosa que segons han explicat a el judici pèrits de Mossos d'Esquadra li va servir per poder esborrar del telèfon vídeos i missatges que l'incriminessin.

La situació es va allargar uns cinc mesos, fins que la mare del nen es va adonar per l'estat anímic del seu fill, cosa que el nen ha agraït perquè va posar fi a les intimidacions: "Jo no ho volia fer, però a un nen li dius que li fotreu la vida i no sap què fer".

Diferents identitats en línia

Els Mossos que es van encarregar del cas han explicat al judici que ja investigaven l'acusat per una altra causa de pornografia infantil (en què ara està condemnat), i que en registrar casa seva a Madrid van revisar mòbils i discos durs on hi havia pornografia infantil i missatges que van fer trobar noves víctimes, com la del judici d'aquest dimarts.

Un dels Mossos que va indagar als dispositius de l'acusat ha explicat que hi havia missatges d'altres usuaris del joc en línia que "retreuen el que estava passant en aquest entorn de joc" perquè havien percebut les amenaces al menor, i ha afegit que van reconstruir els fets. a partir d'extractes de converses perquè l'investigat n'havia esborrat bona part.

L'home tenia 104 comptes d'usuari diferents i almenys dos telèfons per tenir diverses identitats a internet, i feia servir un clonador d'aplicacions per tenir més anonimat.

Per tot això, la fiscal l'acusa d'un presumpte delicte continuat d'agressió sexual a menor (del qual ha recordat que la jurisprudència no obliga que hi hagi presencialitat) i un delicte continuat d'utilització de menor per elaborar pornografia infantil, mentre que ha renunciat a demanar condemnar-ho per possessió de pornografia infantil perquè ja va ser condemnat per aquest delicte en una altra causa i pels mateixos dipositius.