Segresten 23 dies un ciutadà suec i exigeixen el seu rescat amb criptomonedes

Agents de la Policia Nacional han detingut a Màlaga (Andalusia) dues persones que havien segrestat un ciutadà d'origen suec durant 23 dies i que exigien el pagament de mig milió d'euros en criptomonedes per alliberar-lo.

Els segrestadors van mantenir la víctima tancada a les habitacions amb les mans engreixades i amb un dispositiu de localització per tenir-la controlada en tot moment.

Després de 5 dies de negociacions intenses amb els detinguts, es va establir un dispositiu de pagament entre un dels familiars de la víctima i l'organització criminal amb l'objectiu d'alliberar el segrestat, ha indicat la Policia Nacional en un comunicat. La investigació es va iniciar amb la denúncia interposada per un dels familiars de la víctima.

La víctima, d'origen suec, havia estat segrestada quan venia de Turquia a Espanya amb un amic per conèixer el país. En arribar a l'aeroport de Màlaga va ser recollit per una tercera persona que presumptament havia estat enviada pel seu amic per recollir-lo i portar-lo a l'hotel on s'allotjava.

A partir d'aquest moment, els familiars de la víctima van deixar de tenir-ne notícies, fins que uns quants dies després els segrestadors (d'origen sirià i libanès) es van posar en contacte amb ells per exigir-los el pagament de 500.000 euros en criptomonedes a canvi de el seu alliberament.

Després de la investigació policial es va aconseguir trobar la ubicació de la primera vivenda on va estar la víctima segrestada, encara que en aquells moments ja no es trobava en aquest lloc ja que els segrestadors la canviaven de domicili cada cinc dies, utilitzant documentació falsa, vehicles de lloguer i allotjaments turístics.

Un dels familiars del segrestat que residia a Istanbul (Turquia) era el que estava rebent les trucades telefòniques dels segrestadors, per la qual cosa es va desplaçar fins a Màlaga.

Els investigadors de la Policia Nacional van establir un dispositiu de rescat, facilitant instruccions concises de la manera com s'havia de comunicar amb els segrestadors. Després de cinc dies de negociacions intenses es va aconseguir acordar un dispositiu per materialitzar el pagament del rescat, en un restaurant de Màlaga.