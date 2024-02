Un famós raper de 24 anys mor ofegat en una platja de Mèxic

Males notícies per al món de la música urbana. El raper Óscar Alan Vázquez, conegut com a Majestic i subcampió del Red Bull Mèxic 2023, ha mort als 24 anys després d'ofegar-se en una platja de Huatulco, ubicada al sud del país.

Diversos mitjans mexicans apuntaven que el jove va patir una broncoaspiració mentre nedava.

"El jove artista era a les platges d'Oaxaca amb diversos amics, després d'haver participat un dia abans en un concurs de rap al parc ecològic Rufino Tamayo", assenyala Publimetro México.

Segons apunta aquest mitjà local, Majestic va menjar poc abans d'entrar a l'aigua, cosa que li va provocar "dificultats per nedar i va ser arrossegat per les onades fins a perdre la vida".

Tot i que l'equip d'emergències local es va desplaçar ràpidament al lloc per intentar reanimar-lo, lamentablement, no van aconseguir salvar la vida de qui era considerat una de les principals promeses del freestyle.

Adéu al futur del freestyle

Originari d'una petita localitat, Majestic va irrompre al món del rap amb una determinació indestructible i un talent innat que no va trigar a captar l'atenció de la indústria.

La seva participació en competicions de rap el va portar a destacar ràpidament, guanyant reconeixement per la seva habilitat per improvisar lletres enginyoses i la seva capacitat per transmetre emocions a través de la seva música.

El punt àlgid de la seva carrera va arribar quan es va convertir en subcampió del prestigiós Red Bull Mèxic el 2023, un èxit que va consolidar la seva posició com una força imparable al món del rap.

El seu estil únic i la seva entrega apassionada a l'escenari el van convertir en un favorit de l'audiència, guanyant-se el respecte i l'admiració dels seus col·legues i seguidors de la mateixa manera.

Més enllà de la seva habilitat per rimar, Majestic també era conegut pel seu compromís amb causes socials i la seva capacitat per inspirar altres a través de la seva música.

Feia servir la seva plataforma per abordar temes importants com la desigualtat, la injustícia i la lluita contra l'adversitat, convertint-se en una veu per a aquells que no tenien veu.