La Guàrdia Civil allibera un home segrestat en un habitatge de Múrcia

per Redacció CatalunyaPress

La Guàrdia Civil allibera un home segrestat en un habitatge als afores de Fortuna (Múrcia)

Portava en captivitat des de divendres passat, després de viatjar des de Madrid en ser enganyat amb l'esquer d'una activitat empresarial



FORTUNA (MÚRCIA), 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil ha alliberat un ciutadà colombià de 29 anys que estava segrestat en un habitatge als afores del municipi de Fortuna (Múrcia), i ha detingut quatre homes per la seva presumpta implicació en els fets, segons han informat fonts de la Benemèrita en un comunicat.

De la investigació se'n desprèn que els captors havien sol·licitat, sota amenaces de mort, 700.000 euros per a l'alliberament de l'home, que rebia amenaces i agressions cada dia des de divendres passat.

L'operació, anomenada 'Fulfor', es va iniciar el 25 de març passat, quan l'Institut Armat va conèixer els fets a través de comunicacions en l'àmbit de la cooperació policial internacional procedents del CBP (US Customs and Border Proteccion), Agència de Duanes i Protecció Fronterera dels EUA i l'ambaixada d'aquest país.

D'aquesta manera, va tenir coneixement que un ciutadà d'origen colombià estava retingut en contra de la seva voluntat en un habitatge de Fortuna, mentre els seus captors sol·licitaven una suma important de diners per alliberar-los sota amenaces de mort.

Un cop rebuda aquesta informació, efectius de la Guàrdia Civil van iniciar una investigació que va incloure un operatiu de vigilància permanent al voltant d'un habitatge en construcció on es va detectar la presència estranya de persones i vehicles.

La ubicació de la casa i el seu difícil accés dificultava aquesta vigilància, sent el lloc ideal per passar desapercebuda tota activitat, en estar als afores del nucli urbà i comptar amb escàs veïnat.

Davant el possible risc per a la persona segrestada, amb la informació rebuda de les autoritats americanes i la que es va poder obtenir de la investigació, dimarts passat, 26 de març, es va sol·licitar el manament de registre al domicili al Jutjat d'Instrucció número 1 en funcions de guàrdia de Cieza (Múrcia).

Per a la pràctica de l'entrada, la Benemèrita va tenir en compte el risc de la víctima i el possible nombre de captors que l'estarien custodiant, per això va sol·licitar suport a la Unitat d'Especial Intervenció, experta en aquest tipus d'actuacions.

Un cop a l'interior de la casa, els agents van localitzar en una habitació, sa i estalvi, l'home segrestat, i es van procedir a la detenció de les tres persones que el custodiaven, dos colombians i un espanyol. Els investigadors també van procedir a l'arrest del propietari de la vivenda per la possible relació amb els fets.

Al registre també es van confiscar 15.000 euros en efectiu, una màquina per al comptatge de bitllets, un bat de beisbol i un martell.

La persona alliberada va ser traslladada a un centre sanitari per sotmetre's a un reconeixement mèdic, que va certificar les lesions que presentava i que hauria patit durant el captiveri, a més de les amenaces de mort i possibles danys als seus familiars a Colòmbia, inclosa una nena de 6 anys, si no pagaven.

La persona alliberada portaria segrestada des de divendres passat, 22 de març, després de viatjar des de Madrid en ser enganyat amb l'esquer d'una activitat empresarial.

De les tres persones que sotmetien a la detenció forçada i custòdia, dos s'haurien desplaçat expressament des de la província de Màlaga per a aquesta activitat i un tercer residia a la zona.

En aquesta operació, que encara continua oberta, i no es descarten altres actuacions i detencions, han estat detingudes quatre persones, dues d'origen colombià i dos espanyols més, als quals se'ls atribueix la presumpta autoria dels delictes segrest i organització criminal.

Les diligències instruïdes i els detinguts han estat posats a disposició del Jutjat d'Instrucció número 2 de Cieza, el titular del qual ha ordenat l'ingrés a la presó de tres.