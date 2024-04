Una menor es llança per la finestra d'una escola a Balaguer

Tràgic succés el dia de Sant Jordi a l'Escola Vedruna de Balaguer. Segons ha publicat El Caso, una nena de 12 anys, de 1r de l'ESO, es va llançar per una de les finestres del centre quan va acabar l'horari lectiu, poc després de les 17.00 hores.

La menor ha aconseguit sobreviure a la caiguda i, després de la intervenció del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), han constatat que la seva vida no corria perill. Tot i això, va patir fractures a les extremitats inferiors -maluc i cames- i, per la gravetat de les lesions, va haver de ser evacuada a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida en ambulància

Les primeres informacions publicades als mitjans de comunicació afirmen que la menor mai no havia presentat senyals de voler-se lesionar.

Segons ha publicat el diari Segre, la menor es va llançar per la finestra mentre encara hi havia els seus companys i alguns professors a l'aula.

El mateix mitjà ha explicat que els alumnes, professors i familiars que eren a l'exterior del col·legi, anant a buscar els fills coincidint amb la sortida de les aules, van quedar comnocionats en veure la situació. La celebració de Sant Jordi va quedar totalment entelada per aquest tràgic succés.

L´Escola Vedruna de Balaguer ha convocat una reunió d´urgència per activar el protocol establert per a aquests casos. A més, han assegurat que oferiran atenció a tots els alumnes que ho necessitin, a més d'informar internament els pares.

La Generalitat s'ha pronunciat a través del Deparament d'Eduació, que ha lamentat els fets. De la mateixa manera, afirmen que han activat un actiu de suport, en paral·lel amb el centre escolar, per donar suport als docents i als alumnes, que estan totalment consternades per la situació.

Els Mossos d'Esquadra, per la seva banda, s'han desvinculat del cas assegurant que no faran cap investigació en no trobar indicis delictius en el succés.

Segons publica El Periódico, la nena estava sota seguiment psicopedagògic. Les Escoles Vedruna són centres concertats que disposen d'un itinerari psicopedagògic propi-. “Tots els alumnes que tenen circumstàncies de vulnerabilitat reben seguiment per part de lescola i, quan és oportú, es deriva als serveis socials, de salut i educatius pertinents. En tot el seguiment realitzat en el cas d‟aquesta menor, tant intern com extern, no hi ha cap indici d‟assetjament escolar”, ha afirmat el centre en un comunicat.