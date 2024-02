Mor un jove de 14 anys després de beure un Red Bull amb dos grams de cocaïna rosa

per Helena Celma

Un jove de 14 anys ha mort per intoxicació a Getafe després d'ingerir una llauna de 'Red Bull' que contindria uns dos grams de la coneguda com a 'cocaïna rosa' o 'tusi', una barreja de substàncies com la ketamina o l'èxtasi, han informat fonts de l'entorn de la víctima, policials i d'Emergències Comunitat de Madrid.

Els pares del mort ja han interposat una denúncia davant la Policia Nacional, que investiga els fets com un delicte d'homicidi. El jove va ser enterrat aquest diumenge.

L'assumpte es posarà en mans del fiscal de Menors, que prendrà declaració a les persones involucrades en el cas una vegada siguin identificades i decidirà sobre les investigacions a fer.

Els fets es van produir cap a les onze de la nit de divendres passat als voltants de l'estació del metro dels Espardals de Getafe quan el noi i dos amics van quedar amb altres joves que havien conegut a la xarxa social d'Instagram.

Pel que sembla, aquests xavals li haurien fet fora dos grams de tusi en una llauna sense que el menor i els seus amics se n'adonessin.

Després d'això, els desconeguts van fugir pel metro i van penjar un vídeo a les xarxes socials explicant la seva "fessa" i mofant-se del menor, segons el relat de les fonts consultades.

El vídeo ja ha estat esborrat. Als minuts, el noi va caure a plom i va patir una intoxicació mortal per la ingesta de la referida droga letal. Al lloc, van acudir sanitaris i agents de la Policia Nacional, que van avisar els pares del que havia passat.

Fonts del Summa 112 han confirmat a Europa Press que els sanitaris van atendre un nen de 14 anys que va patir una parada cardiorespiratòria, sense que se'l poguessin reanimar. Els efectius van confirmar la mort.