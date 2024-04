Mor una motorista de 52 anys a la Variant de Sant Sebastià

per Helena Celma

Aquest dimecres al matí ha estat testimoni d'una altra tragèdia a les carreteres de Guipúscoa, on una motorista de 52 anys va perdre la vida en un fatídic accident a la GI-20, la variant de Donostia en direcció a Bilbao, a l'altura d'Intxaurrondo .

D'acord amb reportis del departament de Seguretat, l'incident va tenir lloc a les 6.50 del matí i va involucrar almenys una motocicleta i un camió.

Tot i els esforços de les primeres assistències mèdiques al lloc, únicament van poder confirmar la mort de la persona al comandament de la moto.

Les autoritats estan investigant actualment les causes d'aquest lamentable succés, així com la possible participació d'altres vehicles.

L'Ertzaintza ha fet una crida a testimonis que puguin proporcionar informació rellevant per aclarir els fets, convidant-los a comunicar-se al número de telèfon 943 53 91 25.

Tot i que els vehicles implicats a l'accident han estat retirats de la via, la situació a la carretera continua sent complicada.

Dos carrils romanen tancats a causa d'un altre accident ocorregut uns quilòmetres més endavant, generant un col·lapse a la GI-20 des d'Intxaurrondo fins a Amara. A més, altres vies secundàries com la GI-40 i la GI-41 també es veuen afectades per aquesta situació.

Aquest tràgic incident marca la sisena víctima mortal a les carreteres de Guipúscoa des de començament de l'any, sent la quarta víctima motorista.

Aquestes xifres lamentables continuen una tendència preocupant, especialment després d'un 2023 que va quedar marcat com un dels pitjors anys en termes de seguretat viària a la regió, amb un total de 33 morts en accidents de trànsit, gairebé tres víctimes mortals per mes.