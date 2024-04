Presó per a un home que va robar un Mosso a qui va conèixer per Grindr

per Helena Celma

Un home ha acceptat una condemna de quatre anys i mig de presó per retenir immobilitzat a casa seva i robar un mosso d'Esquadra a qui va conèixer per l'app de cites Grindr.

El judici estava previst per a aquest dijous a l'Audiència de Barcelona i s'ha saldat amb un acord pel qual l'home ha acceptat la condemna i pagar una indemnització de 3.000 euros a l'agent per danys morals, dels quals ja n'ha pagat 1.500. explicat fonts jurídiques.

Amb aquest acord, l'home ha reconegut l'escrit d'acusació del fiscal, que exposa que la mitjanit del 4 al 5 de gener del 2020 va anar a casa de l'agent (sense saber que era mosso) acompanyat de tres homes més, aprofitant-se que el amfitrió estaria desprevingut perquè era a casa seva i creia que esperava una cita.

En entrar, el van immobilitzar al sofà i el van tenir retingut durant unes quatre hores, i mentrestant li van treure la cartera, les claus de casa, del cotxe i del garatge, i el van amenaçar per obligar-lo a fer transferències des del mòbil amb un total de 33.550 euros, encara que no es van arribar a fer efectives.

Uniforme robat

Els individus van registrar la casa i en un armari van trobar l'uniforme de Mosso, d'Esquadra, i van llançar "menyspreus a la seva professió i orientació sexual".

També el van lligar a una cadira amb una tovallola, i amb un ganivet de cuina el van acovardir passant-s'ho pel coll, el pit i la cara mentre li demanaven més diners i li deien: "Et rajaré el coll si no em dónes la pasta ".

El van deslligar abans d'anar-se'n, i es van emportar diverses peces de roba, un rellotge de marca, una armilla antibales, la cartera de l'agent, un iphone, una armilla Steadycam i l'uniforme de l'agent, per la qual cosa el valor total del robatori va ser elevat .

Dels altres tres sospitosos que van entrar al pis, un no va arribar a ser identificat, un altre era menor i el tercer ha mort mentre s'investigava el cas, per la qual cosa ja no es podrà tenir el seu testimoni.