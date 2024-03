Rescaten una turista arrossegada per una onada a les Illes Canàries

per Redacció CatalunyaPress

L'helicòpter Helimer 201 de Salvament Marítim va rescatar ahir dissabte una turista de 23 anys que va ser arrossegada per una onada a la zona de les coves d'Ajui, al municipi de Pájara, segons han informat el Centre Coordinador d'Emergències i Seguretat (Cecoes) 1-1-2 i la Conselleria de Seguretat i Emergències del Cabildo de Fuerteventura.

Els fets van passar poc abans de les vuit del vespre, quan la sala operativa de l'1-1-2 va rebre una alerta en què es comunicava que dues persones es trobaven en dificultats al mar i necessitaven ajuda per sortir de l'aigua, per això que el Cecoes va activar immediatament els recursos d'emergència necessaris per intervenir a la zona. Havien ignorat el precinte d'accés a les Coves d'Ajui.

Fins al lloc van acudir l'helicòpter Helimer 201 de Salvament Marítim, efectius del Grup d'Emergències del Cabildo de Fuerteventura, una ambulància de suport vital bàsic i una altra de medicalitzada del Servei d'Urgències Canari (SUC) i agents de la Policia Local de Pájara.

Un dels afectats, un home de 25 anys, va aconseguir sortir de l'aigua pels seus propis mitjans i va ser assistit pel personal del SUC i va comprovar que presentava abrasions i ferides de caràcter lleu. Mentre la segona afectada era a l'aigua, recursos policials i veïns de la zona li van llançar flotadors i armilles perquè es pogués mantenir a la superfície fins a l'arribada de l'helicòpter Helimer de Salvament Marítim.

Amb la col·laboració d'efectius del Grup d'Emergències del Cabildo de Fuerteventura i Policia Local, van procedir al rescat per evacuar-la a l'aeronau fins a l'aeroport de l'illa. El rescat es va fer en una zona que en el moment de l'incident estava precintada per seguretat davant del mal estat del mar.

Ja a terra, la turista va ser valorada i assistida pel personal del SUC. Un cop estabilitzada, va ser traslladada en estat greu per hipotèrmia en ambulància medicalitzada a l'Hospital General de Fuerteventura.