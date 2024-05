per Redacció CatalunyaPress

Els Bombers de la Generalitat revisen, des de primera hora del matí d'aquest dimecres 8 de maig, el perímetre de l'incendi d'Horta de Sant Joan (Terra Alta) originat dimarts 7 passat a Lledó (Terol). El foc es va originar pocs minuts abans de les 5 de la tarda al costat aragonès de la frontera i el cos va anunciar que ho havia donat per estabilitzat quan passaven cinc minuts de les 10 de nit.

Segons han informat fonts del cos a Europa Press , en alinear-se amb el vent, el foc ha llançat diversos focus secundaris fins a 1.400 metres de distància, els quals han estat sufocats i durant aquesta nit han estat revisats per unes 9 dotacions. Una dotació menys, un total de 8, treballava per revisar el terreny.

Els Agents Rurals han xifrat en unes 2,5 hectàrees l'afectació de l'incendi a Catalunya que, en total, ha cremat unes 60 hectàrees, la majoria en territori aragonès.

Horta de Sant Joan, escenari d´un dels pitjors incendis que es recorden

Aquest mateix municipi de la demarcació de Tarragona és recordat per haver patit un dels pitjors incendis que es recorden a Catalunya.

Es va iniciar el 20 de juliol del 2009 i va afectar el parc natural dels Ports. Tot i que en un primer moment es creia que l'incendi havia estat provocat per un llamp,1 posteriorment es va demostrar que l'incendi va ser causat per dos joves en encendre una foguera. Segons la jutgessa de Gandesa (Terra Alta) que va investigar l'incendi forestal d'Horta de Sant Joan, es va utilitzar un accelerador de combustió, com podrien ser les bombones de càmping gas que prèviament havien comprat els autors de l'incendi.

L'incendi va afectar unes 1140 hectàrees de vegetació, principalment pi blanc. En les tasques d'extinció de l'incendi, van perdre la vida 5 bombers d'entre 31 i 47 anys mentre treballaven en les tasques d'extinció del foc i un va resultar greument ferit.

Les conseqüències i la investigació del que va passar va generar una tempesta política entre la Generalitat (llavors governada pel tripartit PSC-ICV-ERC) i l'Ajuntament d'Horta de Sant Joan (on manava CiU).