Roben el mòbil a Jordi Martí, número 2 de Xavier Trias, al centre de Barcelona

Un succés inesperat ha sacsejat el centre de Barcelona divendres passat a la tarda, generant alarma entre els residents i preocupació entre les autoritats locals.

Jordi Martí Galbís, portaveu de Junts a l'Ajuntament de Barcelona i número 2 de Xavier Trias, ha estat assaltat mentre passejava pel barri del Raval. El robatori ha tingut lloc a Sant Pau del Camp, a tan sols 100 metres de la comissaria de la Guàrdia Urbana i a una distància semblant de la comissaria del districte de Ciutat Vella dels Mossos d'Esquadra.

Segons ha relatat Martí a ElCaso, un jove magribí se li ha acostat i, gairebé sense adonar-se'n, li ha pres el mòbil de la butxaca de la seva americana. El polític ha reaccionat a temps i ha aconseguit agafar-li la mà, i el lladre finalment ha desistit. Afortunadament, el regidor de Junts no ha resultat ferit durant l'incident i el lladre, després de donar per perdut el mòbil, ha demanat disculpes i ha abandonat la zona.

Martí, que ha estat un dels regidors que més ha denunciat la manca de seguretat a Barcelona des de l'oposició, ha destacat la importància de millorar la seguretat a la ciutat, especialment a zones com el Raval, que són punts d'atracció turística. Aquest incident, ocorregut a prop de comissaries policials, subratlla la necessitat d'implementar mesures de seguretat més efectives per protegir els ciutadans i prevenir delictes com aquest.

El robatori també es produeix al mig de la campanya electoral per al 12M, on la seguretat pot acabar sent un dels eixos centrals del debat. Aquest dijous, el portaveu del Grup Popular al Congrés, Miguel Tellado, va anunciar a Cornellà que el seu partit proposarà reformar el Codi Penal per castigar els delictes de multireincidència, que ha titllat d'"exagerada" a Catalunya.

A més, el candidat popular a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, ha assenyalat que les dades d'inseguretat a Catalunya són "especialment preocupants" i que les seves propostes per a les eleccions inclouen la incorporació de 570 nous agents i tres unitats destinades a la lluita contra els delictes sexuals, la multireincidència i l'ocupació il·legal, va detallar.