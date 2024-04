La carta de Pedro Sánchez, els periodistes i la resistència col·lectiva

S'ha iniciat ja oficialment la campanya per a les eleccions catalanes que se celebraran el proper 12 de maig. No ha estat un inici normal, ha estat marcat per la bomba de la decisió del president del govern Pedro Sánchez, d'anul·lar tota la seva agenda per prendre's quatre dies de reflexió en què ha de decidir si continua governant Espanya o se'n va. Aquesta decisió sorprenent es deu, segons explica ell mateix en una carta adreçada a la ciutadania, al seu malestar pels “atacs sense precedents” de la dreta i la ultradreta contra la seva dona, després de conèixer l'obertura de diligències a Begoña, de la qual diu que està profundament enamorat.

La carta reflexiva de Sánchez ha posat de cap per avall la política espanyola, que no s'esperava aquesta reacció i encara menys la setmana de campanya del 12M. Gairebé ningú no entén la postura del president, sobretot quan se'l té per una persona forta i dura que encaixa molt bé les crítiques dels seus adversaris. És més, alguns ho plasmaven com la resistència personalitzada. Altres, arribat a aquesta situació, deriven la decisió del president a l'aspecte humà: No és una màquina, és una persona “amb sentiments” a qui pertorben les coses que afecten la seva família. Tot i així, no té gaire lògica la seva decisió que ha deixat també molt descol·locat el seu propi partit, no n'hi ha per menys.

La resistència d'un líder, del president del govern d'Espanya, s'ha fet fallida. És la tensió viscuda durant gairebé aquest any de Govern que porta amb el tema de l'independentisme, les seves concessions, o la famosa Llei d'Amnistia el que ha trencat el resistent? El que vol demostrar és que és humà, que les coses personals l'afecten més que no pas les polítiques? Ell coneix molt bé la política per dins, les punyalades drapaires, els atacs al contrari i les situacions difícils en què ha de navegar amb aigües turbulentes, ho sap i fins dimecres les acceptava. Hi ha res més que sap i que els altres desconeixen per prendre la decisió?

La veritat és que els seus companys socialistes han fet pinya amb ell. Al míting d'inici de campanya del PSC, en què per cert havia de participar Sánchez, Illa deia que “de la teva resistència individual fem una crida a la resistència col·lectiva. Estem amb tu, president". I aquesta maquinària electoral per demanar que Sánchez no se'n vagi ja ha començat a moure's en gairebé tots els nivells. Aquest dissabte, el Comitè Federal serà una explosió de suport al president perquè segueixi al seu càrrec. S'espera a més, una concentració al carrer Ferraz durant la reunió Federal que escenifiqui el suport del carrer al president. Els partits que donen suport al govern li han assegurat el seu suport, a excepció de Puigdemont- Entre altres coses, els “col·legues” manifesten que “els i les periodistes sotasignats convidem la societat civil a sumar-se a aquest manifest i a mobilitzar-se a les xarxes socials i als carrers contra aquest atropellament antidemocràtic. es canvien a les urnes i al Parlament No al colpisme judicial i mediàtic No a la màquina del fang. o són convidats a Moncloa, no tots, però sí força. Aquests mateixos signants no han tret cap comunicat denunciant les retallades que estem tenint els professionals, als quals es limiten la seva presència a les rodes de premsa de Moncloa, o als viatges amb el president. No diuen res de com estan derivant les rodes de premsa del govern, dels diputats i dels partits polítics en general on es fan rodes de premsa sense preguntes . Això també és greu. No defenso els mitjans de dretes i de la ultradreta, que n'hi ha, en què força professionals no compleixen amb el seu objectiu d'informar, sinó que fan política, molt determinada. El mateix passa amb l'esquerra, que també fa activisme polític des de les seves posicions i que estan protegits, políticament i professionalment. No cal donar noms de cap dels dos bàndols, se saben. Ni els uns ni els altres no estan fent la seva feina, ni s'atén l'ètica professional que tots hauríem de respectar. Així que la nostra professió, la de periodista, també ha de fer una reflexió i situar-se professionalment i políticament, és un tema personal de cadascú que no s'ha de portar al terreny professional. Alguns d'aquests companys els deu sonar molt la frase del gran Perich: “A l'hora de predicar amb l'exemple, és aconsellable predicar una cosa que ens agradi”

Estem en un moment molt crispat, on els polítics han traspassat una línia que mai no es va haver de passar. Reflexionar amb tranquil·litat, pensant que la societat es contagia del clima crispat i el que produeix no és gens bo. A les mans està reconduir la situació, Deia Ortega i Gasset que “el comandament ha de ser un annex de l'exemplaritat”.

Pel que fa a Pedro Sánchez, dilluns que ve, que es compleix el termini de la seva reflexió, la seva decisió segurament serà la de continuar. Tot i que només ell, la seva dona i la seva guàrdia pretoriana coneixen la seva decisió.