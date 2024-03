Podem Catalunya renuncia a les eleccions, han de donar suport a Montero

Diuen que la mentida té les potes molt curtes. A Podem, al llarg de la seva curta història, l'engany, les mentides a la ciutadania i als seus militants han estat la seva estratègia constant. Què és Podem? Un duet format per Pablo Iglesias i Irene Montero que té com a objectiu principal controlar el partit per seguir fent el que millor els convingui a ells. Estan envoltats de les persones que tenen càrrecs i no volen perdre'l. La resta és mera litúrgia amb què enganyar els votants que es creïn els discursos a ulls clucs. Quina pena!

Pablo Iglesias, el que va deixar la política, però segueix manejant els fils, i la seva dona Irene Montero, la gran “basa” de Podem - Déu els agafi confessats- tenen un objectiu, després de deixar plantada Yolanda Díaz. Volen que Irene Montero, que s'ha quedat sense cap càrrec institucional, ho aconsegueixi presentant-se a les eleccions europees del mes de juny. Tot el seu esforç està adreçat a aquest projecte personal.

A Catalunya, aquest dimecres, la recent reelegida coordinadora autonòmica de Podem Catalunya, Conchi Abellán, anunciava que havien trencat la seva aliança amb els Comuns i no es presentaran a les eleccions del 12 de maig, “si bé sotmetrà la decisió a la militància a través d'una consulta que es farà en les properes 48 hores”. Si ho han decidit, perquè la consulta a les bases? És l'estratègia de sempre: primer fan allò que els dóna la gana i després, els inscrits, que cada cop són menys, han de dir “si bwana”. És el que passa sempre.

Però amb arguments poc creïbles, Conchi Abellán afirma que no han tingut temps per reforçar l'estructura i per això prefereixen posar “tots els recursos i les forces a les eleccions europees”. Una més de les mentides? El que es vol des de Madrid és que surti eurodiputada Irene Montero, que com tots entendran l'únic que farà al parlament, si és que ho aconsegueix, és passejar-se, disposar d'un bon sou i poca cosa més. Podem té actualment cinc diputats i no han tret res destacable en aquest temps. Algú s'imagina -si és que surt- el que pot fer sola Irene Montero? Res, però cal gastar recursos i esforços al caprici del matrimoni del casopló. Per això sacrifiquen Catalunya i passen del tema. Algú s'ho creu? Alguns no. Aparentment han trencat amb els Comuns, però no és cert. Que mirin els municipis on hi ha acord de Podem amb els Comuns i com els càrrecs de Podem s'han integrats als Comuns, on es troben com a casa. És que és casa seva. Tots provenen del PSUC o dels derivats del mateix. Sinó que li ho preguntin "al ximple de l'ambulància" de Podem a Viladecans, on han estat absorbits pels Comuns -amb uns sou que mai no hagués somiat- de la reciclada Encarni Garcia, la intel·lectual de l'equip de govern provinent d'Iniciativa per Catalunya.

Podem està ple de gent formada: la coordinadora, Conchi Abellán, va ser perruquera fins que va sortir elegida diputada al Parlament català. Les ments “brillants” ja fa un temps que es van passar als Comuns de Colau, el van veure més futur personal.

Cal recordar que Podem va fer unes primàries per triar els seus candidats i només hi havia una candidatura, la liderada per Abellán. El procés es va tancar, i tots continuen esperant els resultats, que alguns sectors de la militància han reclamat insistentment. La callada és la resposta. El que sí que han complert és l'ordre arribada des de Madrid perquè no concorrin a les eleccions i que donin suport a Montero. Una decisió que deixa ben clar qui mana a Podem. Com se sol dir, “on hi ha patrons, no manen mariners”. En això s'ha convertit la gran formació que va arribar per acabar amb la casta….